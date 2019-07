Thiago Silva puso en su sitio a Lionel Messi y exigió respeto a Brasil

El defensor brasileño Thiago Silva se cansó de la críticas de Lionel Messi y su sospecha por presunto favorecimiento a Brasil en la Copa América 2019 y le dirigió un golpe 'directo al mentón'.

"Es difícil comentar eso porque a veces, cuando uno sufre una derrota, intenta restar peso a su propia responsabilidad y culpa a los otros. Él no lo dijo por maldad, pero lo dijo. Salió de su boca", afirmó



Y ahí no paró: "Tenemos cinco estrellas mundiales y ninguna fue robada, hay que mostrar más respeto hacia el escudo de Brasil y su historia".



Por las dudas, una píldora para la memoria: "Cuando nos ganaron 6-1 en la Champions (Barcelona vs PSG) lo hicieron con una actuación ridícula del árbitro y no lo escuché hablando de corrupción", apuntó el campeón de Copa.



Silva destacó la solidez de la defensa de la selección brasileña durante toda la Copa América y las pocas opciones de equipos como Perú en la final: "Eso fue fruto de un trabajo colectivo. No solo de la defensa. Creo que el ataque hizo un gran trabajo defensivo y por esto sólo sufrimos un gol en toda la Copa América", añadió.