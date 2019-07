Juez de Argentina-Brasil culpó al VAR y explicó los supuestos penales

El partido de la semifinal de la Copa América entre Brasil y Argentina quedó a favor de los anfitriones, que ganaron el partido por 2-0. Sin embargo, el encuentro tuvo varias polémicas que, según los argentinos, significaron un 'robo'.



En primer aspecto, se hablaba de que la presencia del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, generó interferencia entre la comunicación de los árbitros y el VAR, por el sistema de seguridad del dirigente. El juez del partido, Roddy Zambrano, habló de esto y del penal que no se pitó a favor de la Albiceleste.

"Nunca perdimos comunicación, no entiendo cómo se puede inventar eso. Todo lo que se dice en la cancha queda grabado, a mí el VAR nunca me notificó para acercarme, el partido terminó bien", le dijo a 'Super K 800', radio ecuatoriana.



En una de las polémicas, Sergio Agüero se estrella con un defensor brasileño y termina cayendo dentro del área. De esa acción, nace el segundo gol de Brasil, a lo que el juez explicó que hubo falta del argentino.



"En esa jugada, ¿por qué no muestran la imagen atrás del arco? Agüero hace una falta temeraria. De esa jugada nació un contragolpe y anotó Brasil. Yo aprecié eso y mandé a jugar", mencionó.

Hay gente que dice que esto es penal .-.

Aguero y alves se chocan, nunca se miran, alves levanta la pierna cuando ya chocaron y el choque es con la pierna de apoyo de alves 😑 pic.twitter.com/817z95mgb9 — edwin (@edwion11986) 3 de julio de 2019

Por otro lado, una jugada más clara para el VAR, fue el golpe de Arthur contra Otamendi dentro del área, que no se pitó y que, según él, el VAR fue el que decidió no pitarla.



"En un tiro de esquina es muy complicado ver a 18 jugadores en el área que se sujetan, se empujan... Yo vi cuando el jugador estaba caído, no la infracción. El VAR revisó y dijo que era una jugada gris. Otamendi también buscó chocar al defender y ese defensor hace lo suyo, pero quien propone y busca es Otamendi", contó.

Finalmente, también le 'tiró una' a Argentina, mencionado que se excusaron en el árbitro. "Todo acabó bien. Brasil fue superior en toda la fase de la Copa. Sabíamos que el perdedor iba a buscar a algún culpable en este partido, en este caso el árbitro".