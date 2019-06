¿Por qué se demoraría una posible sanción a Gonzalo Jara?

Una posible sanción al chileno Gonzalo Jara por haber derribado violentamente a un aficionado que invadió la cancha del estadio Maracaná en el partido del lunes en que Uruguay se impuso por 1-0 en la Copa América ya no depende de los árbitros sino de otras instancias de la Conmebol.

Así lo dejó claro el presidente del Comité de Arbitraje de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Wilson Luiz Seneme, al ser interrogado sobre si la entidad arbitral abriría un proceso de oficio para analizar la conducta del chileno.



Seneme admitió en una rueda de prensa en el estadio Maracaná de Río de Janeiro que la regla 12 prevé sanciones a futbolistas por agresiones a aficionados pero que el árbitro del partido no lo vio así. "El árbitro hizo su informe y relató lo ocurrido. Tomo su decisión. Es una decisión tomada por el árbitro y por eso, que la acción pueda tener otra consecuencia, ya no compete a los árbitros", afirmó.



El partido del lunes estuvo interrumpido varios minutos no sólo por la invasión de un aficionado que usaba un disfraz de gallina y que fue derribado por Jara con una patada sino por la discusión que se produjo posteriormente debido a que los uruguayos exigieron una sanción contra Jara.



Las preguntas a Seneme sobre si el Comité de Arbitraje adoptaría providencias para sancionar al jugador también fueron hechas por periodistas uruguayos. Jara, el más aplaudido de los jugadores chilenos al ser anunciado por los altavoces del Maracaná, tiene antecedentes de mal comportamiento en partidos con Uruguay.



El zaguero provocó la expulsión del uruguayo Edinson Cavani en el partido por cuartos de final entre Uruguay y Chile en la Copa América de 2015, conquistada por los chilenos, tras colocarle el dedo en el trasero del atacante del París Saint Germain. Cavani fue expulsado por su reacción a la provocación, pero Jara sólo fue sancionado después del partido y luego de que la Conmebol analizara las imágenes de lo ocurrido.



Uno de los pocos en justificar la actitud de Jara fue el técnico de la selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, quien salió en defensa del jugador en la rueda de prensa que concedió después del partido.



"Lo que Jara hizo fue hacer respetar su lugar de trabajo frente a una persona sin escrúpulos que violó la seguridad y la ética del deporte. Tenemos que hacer respetar nuestra oficina", dijo al ser interrogado sobre la petición de Uruguay para que el zaguero sea sancionado por su agresión al invasor.



La posible sanción a Gonzalo Jara no se daría en la presente Copa América, además de que la comisión arbitral no intervendrá en el caso. La decisión queda en manos de la Conmebol, entidad que realizará el estudio del caso y definirá el paso a seguir.