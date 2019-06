La respuesta del paraguayo Víctor Ayala a Óscar Ruggeri tras el empate

Las palabras de Óscar Ruggeri, previas al partido de Copa América, fueron el principal foco de las críticas hacia el futbolista en las redes sociales. El campeón con la Selección Argentina en 1986, ahora convertido en participante de un programa de análisis de fútbol, había dado su opinión respecto a lo que podía suceder en el partido entre la ‘Albirroja’ y la ‘Albiceleste’.



“Paraguay es muy inferior, sin desmerecerlos. A Tacuara Cardozo no lo pueden reemplazar. Les vamos a ganar bien, con respeto lo digo”, había asegurado Ruggeri antes del partido que concluyó empatado y con Argentina sufriendo mucho más de lo esperado para conseguir la igualdad, a la cual llegó luego de un penal sancionado con el VAR como protagonista.



Con base en esto, Ruggeri recibió cientos de respuestas tras el partido, pero una de ellas llamó especialmente la atención, pues el exjugador de Lanús, Víctor Ayala, quien actualmente se encuentra jugando en Gimnasia y Esgrima La Plata, le contestó de manera bastante directa al exjugador.



“Cabezon la tenes adentro se juega 11vs11 ya no se juega con los nombres espero (h)ayas aprendido la leccion te demostraron catedra de caracter y eso que te salvo el var porque pega en la pierna de piris primero abrazo”, sentenció Ayala en su cuenta de Twitter y aunque aún no ha llegado la respuesta de Ruggeri, seguramente esta vendrá pronto, pues exjugador no suele quedarse callado frente a estas situaciones.