Se apretó la tabla en el grupo C: no hay rival definido para Colombia

El grupo C de la Copa América se apretó en la búsqueda de los clasificados a las instancias finales de la competencia. Uruguay empató frente a Japón y podría perder el primer lugar y sentenciar las posiciones en al última fecha contra Chile. Por este motivo, las posibilidades de que Colombia enfrente a Uruguay en los cuartos de final es bastante grande.



Cabe resaltar que Chile y Ecuador jugarán este viernes 21 de junio para cerrar la segunda fecha del grupo C de la Copa América.

¿Se repetirá el duelo de octavos en el Mundial de Brasil?

El empate de Uruguay complicó las aspiraciones de los dirigidos por Óscar Washington Tabárez de ser primeros en el grupo C de la Copa América. Este resultado podría dejarlos en la segunda posición si Chile consigue vencer a Ecuador este viernes.



Si el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda logra conseguir una victoria frente a Ecuador tomaría una ventaja de dos puntos sobre Uruguay y llevaría al cuadro charrúa a ganar obligatoriamente a la Roja si quiere avanzar como primero del grupo.



Ante esta situación, Uruguay tiene altas probabilidades de pasar como segundo del grupo y así tendría que enfrentar a Colombia en los cuartos de final de la Copa América de Brasil.



Si los resultados se dan, Uruguay y Colombia se volverían a enfrentar en una instancia definitiva de un torneo importante de selecciones nacionales. En el Mundial de Brasil, la Tricolor superó a la Celeste por 2-0 y avanzó a los cuartos de final contra el anfitrión.

¿Duelo contra el bicampeón de América?

Chile tiene altas posibilidades de pasar como primero en el grupo C de la Copa América. Su victoria 4-0 frente a Japón y la posibilidad latente de ganar frente a Ecuador lo ponen como candidato a ser la cabeza del grupo.



Sin embargo, las posibilidades están y Chile no tiene nada seguro. Por esta razón, la Roja también podría ser rival de la Selección Colombia en los cuartos de final. Si los de Reinaldo Rueda pierden o empatan contra Ecuador, tendrían que definir el primer puesto contra Uruguay en el último partido.



Por otro lado, Chile parte como favorito para ganar el duelo contra Ecuador, lo cual lo pondría en la cima a la espera de ganar o empatar contra la Celeste en el último compromiso para no cruzarse con Colombia.

Ecuador y Japón posibilidades latentes

Japón podría meterse como segundo del grupo si Chile le gana a Ecuador y Uruguay respectivamente. Además, los japoneses tendrían que sacar una buena diferencia de gol frente a los dirigidos por Hernán Darío Gómez y relegar a la Celeste a la tercera posición.



Ecuador por su parte tendría que ganar un partido con gran diferencia de gol y empatar otro para poder competir con Chile o Uruguay, los cuales deben definir un ganador en el último compromiso.



Ante este panorama, Colombia debe esperar hasta la última fecha para definir a su rival en los cuartos de final de la Copa América 2019.