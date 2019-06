Dudamel y la ilusión de avanzar a los cuartos de final de Copa América

El entrenador venezolano, Rafael Dudamel aseguró que "no pueden fallar" en el partido que mañana les enfrentará contra Bolivia en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, donde una victoria los llevaría directamente a los cuartos de final de la Copa América.

"Mañana tenemos que dar una demostración de jerarquía, es una linda oportunidad de dar un paso firme más hacia adelante. Es sencillo: no podemos fallar. El equipo tiene que saber asumir la responsabilidad de jugar para avanzar, con la inteligencia y con el respeto hacia el rival", explicó el seleccionado venezolano.



Dudamel aseguró que sus jugadores se sienten "capaces y con los suficientes argumentos para ganarlo" aunque tienen "respeto a un rival de mucha calidad" y apuntó que lo más importante es que los futbolistas den "una buena demostración de saber asumir estos momentos importantes y no fallar".



El preparador de la 'Vinotinto' aseguró que el equipo está bien, tras haber tenido tres días de descanso, uno más que entre los dos partidos anteriores, aunque admitió "dificultades" físicas de algunos jugadores, como el zaguero Mikel Villanueva, con una erupción, y su compañero Yordan Osorio. "Vamos a esperar la mañana del sábado, el reporte del médico, y saber exactamente con quienes contamos", consideró Dudamel.



Para el entrenador venezolano, la dificultad del partido de mañana pasa no solo por la calidad de Bolivia sino porque su equipo debe "asumir un rol protagónico dentro del partido por la intención de ganarlo" aunque recordó que hay "diversos resultados" que les pueden permitir clasificarse.



"Lo único que no podemos hacer es perder. Habrá que manejarlo, tenemos 90 minutos para intentar ganarlo, y el partido nos marcará la toma de decisiones para saber los mejores momentos para tomar riesgos", añadió.