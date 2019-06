¿Será baja contra Colombia? Medel dice que no jugará si no está 100%

El zaguero y capitán de la selección chilena, Gary Medel, que tuvo que ser sustituido en el partido de este lunes en que Chile cayó por 0-1 frente a Uruguay por la tercera jornada de la Copa América, afirmó que salió lesionado y que sólo jugará en cuartos de final ante Colombia si está al cien por ciento.

"Por precaución tuve que pedir cambio para que no se agravara la lesión y tratar de recuperarme hasta el viernes", afirmó Medel en declaraciones que concedió en la zona mixta tras el partido. El capitán chileno, con problemas de gemelos, se convirtió en la principal duda de Chile para el partido del viernes con Colombia en que se definirá uno de los semifinalistas de la Copa América.



"Si estoy bien es muy probable que juegue. Si estoy al 50 por ciento o al 80 por ciento tengo que dejárselo a un compañero que esté al cien por ciento porque estos partidos son muy difíciles y muy importantes", agregó el zaguero.



Sobre Colombia, afirmó que se trata de un equipo muy potente, rápido y con buen toque de balón que está en un gran momento. "Pero no le tenemos miedo y sí respeto. Vamos hacer las cosas positivas y a tratar de ajustarnos para vencerlos", afirmó.



Medel aseguró que, pese a la derrota con Uruguay, Chile cumplió su objetivo que era avanzar a cuartos de final. "No se pudo lograr el primer lugar del grupo, pero el viernes será otro partido", afirmó.



El capitán afirmó que los cuatro titulares que fueron reservados para el partido del viernes, entre los cuales Arturo Vidal, estarán en mejores condiciones para cuartos de final. Dijo igualmente que el partido con Uruguay fue muy parejo y con opciones para ambas selecciones y que es necesario destacar las cosas positivas del compromiso.