Razones de la rivalidad entre Chile y Perú, historial y otros datos

Las selecciones de Chile y Perú disputarán este miércoles la segunda semifinal de la Copa América 2019, en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, en juego que comenzará a las 7:30 p.m. El historial general de este enfrentamiento conocido como el ‘Clásico del Pacífico’ lo domina ampliamente la selección chilena que ganó 44 de los 80 juegos disputados, frente a 22 victorias peruanas, sin embargo, en Copa América Perú ha dado la pelea. Vea por qué este duelo tiene una altísima rivalidad deportiva y los datos del historial desde 1935, cuando jugaron por primera vez en una Copa América.

Era las 4:07 minutos del sábado 26 de enero de 1935. La selección de fútbol de Chile entró a la cancha del Estadio Nacional de Lima para disputar por primera vez en la historia un juego contra su similar de Perú. El ambiente estaba muy tenso, pues era el primer choque deportivo entre dos naciones que 50 años atrás terminaban un conflicto armado, que fue conocido como la Guerra del Pacífico. A las 4:15 p.m. comenzó el encuentro que terminó con victoria peruana por 1-0.

Historia de la rivalidad entre Perú y Chile Foto: ARCHIVO PARTICULAR



La Guerra del Pacífico tuvo lugar entre 1879 y 1884 y en ella Chile enfrentó a Perú, que se había aliado con Bolivia, en la disputa territorial y marítima. Esta guerra se disputó por mar, en aguas del océano Pacífico, y por tierra, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos.

En un gesto de paz de ambos países y que tuvo el fútbol como puente, entre 1933 y enero de 1934 se conformó un equipo llamado ‘Combinado del Pacífico’ en el que se reunieron jugadores del club chileno Colo Colo, así como de los clubes peruanos Alianza Lima y Universitario y que realizó una gira por Europa como símbolo de reconciliación.



Desde aquel encuentro de enero de 1935, Chile y Perú se enfrentaron 80 veces y este es el balance:

Victorias de Chile: 44

Empates: 14

Victorias de Perú: 22

Goles anotados: 234

Goles de Chile: 130

Goles de Perú: 104

En Copa América las cifras son más parejas



20 partidos

8 victorias chilenas

6 empates

6 triunfos peruanos



55 goles anotados

27 para Chile

28 para Perú

Así fueron los últimos 10 encuentros



8 victorias de Chile (22 goles anotados) solo dos triunfos de Perú (12 goles anotados).

12-jul-11 Chile vs. Perú 1-0 Copa América

11-oct-11 Chile vs. Perú 4-2 Eliminatorias mundial

21-mar-12 Chile vs. Perú 3-1 Amistoso

11 Apr 2012 Perú vs. Chile 0-3 Amistoso

22-mar-13 Perú vs. Chile 1-0 Eliminatorias mundial

10-oct-14 Chile vs. Perú 3-0 Amistoso

29-jun-15 Chile vs. Perú 2-1 Copa América

13-oct-15 Perú vs. Chile 3-4 Eliminatorias mundial

11-oct-16 Chile vs. Perú 2-1 Eliminatorias mundial

12-oct-18 Perú vs. Chile 3-0 Amistoso