Así le fue a los jugadores de la Selección durante el fin de semana

Durante el último fin de semana de ligas en Europa, algunos colombianos tuvieron acción y se hicieron presentes en partidos fundamentales para sus equipos. Sin embargo, ya con varias ligas finalizadas, muchos de los colombianos se alistan para unirse a los trabajos previos a la convocatoria definitiva de la Selección Colombia, bajo el mando de Carlos Queiroz.

Arqueros:



David Ospina: está en Colombia y no tuvo participación este fin de semana.



Álvaro Montero: disputó 90 minutos con Deportes Tolima, que empató 1-1 con Atlético Junior en Ibagué. No pudo hacer nada para impedir el gol visitante.



Camilo Vargas: está jugando el partido entre Cali y Nacional en la Liga I.



Aldair Quintana: no tuvo participación este fin de semana.



Diego Novoa: no tuvo participación este fin de semana.



Éder Chaux: no tuvo participación este fin de semana.



Defensas



Felipe Aguilar: fue suplente durante todo el partido que Santos empató con Internacional.



Jeison Murillo: no estuvo en la convocatoria de su equipo para la final de la Copa del Rey que Barcelona perdió con Valencia por 2-1.



Dávinson Sánchez: no tuvo participación este fin de semana.



Yerry Mina: no tuvo participación este fin de semana.



Cristian Zapata: fue suplente de su equipo en el triunfo frente a Spal por 2-3



John Jáner Lucumí: no tuvo participación este fin de semana.



Santiago Arias: no tuvo participación este fin de semana.



Helibelton Palacios: está jugando el partido entre Cali y Nacional en la Liga I.



Luis Manuel Orejuela: no tuvo acción este fin de semana.



Cristian Borja: no tuvo acción al estar suspendido.



Déiver Machado: está jugando el partido entre Cali y Nacional en la Liga I.



William Tesillo: está jugando la final de México para León, que enfrenta a Tigres.



Frank Fabra: fue suplente durante los 90 minutos en el partido en el que Boca Juniors derrotó a Argentinos Juniors por 1-0.



Volantes:



Gustavo Cuéllar: no estuvo en el grupo de convocados para el partido contra Paranaense.



Jorman Campuzano: jugó 9 minutos en la victoria de Boca sobre Argentinos Juniors por la final de la Copa de la Superliga.



Raúl Loaiza: no tuvo participación este fin de semana.



Víctor Cantillo: jugó los 90 minutos en el empate entre Tolima y Junior. Su actuación fue aceptable, no apareció demasiado en las acciones de peligro.



Wílmar Barrios: no tuvo actuación este fin de semana.



Jéfferson Lerma: no tuvo participación este fin de semana.



Edwin Cardona: no tuvo participación este fin de semana.



Juan Guillermo Cuadrado: jugó los 90 minutos con Juventus y tuvo una actuación aceptable. Juventus cayó frente a Sampdoria 2-0.



Mateus Uribe: no tuvo participación este fin de semana



James Rodríguez: no estuvo en la victoria de su equipo sobre Leipzig por la Copa de Alemania



Delanteros:



Yairo Moreno: está jugando la final de México para León, que enfrenta a Tigres.



Luis Díaz: tuvo una buena actuación en el empate entre Junior y Deportes Tolima.



Andrés Felipe Ibargüen: no tuvo participación este fin de semana.



Radamel Falcao García: jugó 87 minutos en la derrota de su equipo frente a Niza por 2-0. El equipo del principado se salvó del descenso en la Ligue 1.



Duván Zapata: figura de su equipo en la victoria sobre Sassuolo. Anotó el gol del empate transitorio, intentó el resto del encuentro y terminó la Serie A con 23 goles.



Carlos Bacca: no tuvo participación este fin de semana.



Rafael Santos Borré: no tuvo participación este fin de semana.



Sebastián Villa: entró al minuto 68 en reemplazo de Cristian Pavón. Tuvu un buen partido, se mostró siempre para ayudar a sus compañeros y terminó defendiendo el marcador como todo su equipo.



Yimmi Chará: jugó todo el partido en la derrota de Atlético Mineiro frente a Gremio por 1-0. El atacante colombiano no pudo aportar demasiado al equipo de Belo Horizonte, que fue fácilmente controlado por los de Porto Alegre.



Roger Martínez: no tuvo participación este fin de semana.



Luis Muriel: jugó 90 minutos con Fiorentina, que empató 0-0 con Genoa. El atacante del equipo viola no tuvo demasiadas opciones claras, más allá de un remate que fue detenido por el arquero y otro que fue desviado por la defensa. Su partido fue bueno.