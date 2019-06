Lo bueno, malo, feo y más de los cuartos de final en la Copa América

Están definidas las semifinales de la Copa América luego de que finalizaran los cuartos de final del torneo, que dejó grandes sorpresas y decepciones respecto a lo que se vio en las jornadas anteriores.



Argentina, Brasil, Perú y Chile son los clasificados que buscarán un nuevo campeonato.

Lo bueno

Las definiciones de los penales. Tres partidos se dieron de esta manera y Perú, Brasil y Chile se nota que entrenaron este tema, pues definieron de gran manera para sellar su clasificación.



Argentina se reencontró con su fútbol y empezó a mostrar una mejor imagen futbolística. Derrotó a Venezuela y se clasificó a las semifinales.



Perú sorprendió y eliminó a uno de los favoritos para quedarse con el torneo: Uruguay. En los penales, los incas supieron irse arriba en el marcador.



El uso del VAR. Más allá del tiempo, hubo cinco jugadas de gol que se invalidaron por fuera de lugar o mano. En Chile vs. Colombia hubo dos, mientras que en Uruguay vs. Perú hubo tres.

Reinaldo Rueda tuvo un importante repaso táctico contra la selección de su país y comandó a Chile para la semifinal, eliminando a Colombia.

Lo malo

La Selección Colombia tuvo el peor partido y jugó mal en el encuentro que no se podía. Hubo nerviosismo y una floja mentalidad para afrontar el compromiso contra Chile y se terminó despidiendo de la Copa, aún sin perder ningún partido y sin recibir goles.



Uruguay, 'víctima' del VAR. Anotó tres goles, pero no fueron validados por el VAR por fuera de lugar. Más allá de esto, la Celeste tuvo un modesto partido contra Perú y quedó eliminado por los penales. Era una de las favoritas.



La asistencia en los estadios de Brasil. Solamente el partido de Colombia tuvo cerca del lleno total (44 mil sobre 49 de capacidad). De resto, las tribunas de los demás compromisos se vieron vacías.



El bajo número de gol. Solamente en un partido de cuatro se marcaron gol: 2-0 de Argentina vs. Venezuela, de resto todos quedaron en cero.



El remate de William Tesillo, que se fue notablemente afuera del arco defendido por Gabriel Arias y terminó significando la eliminación de la Tricolor.

Lo feo

El grosero error de Wuilker Faríñez que ayudó a la eliminación de su equipo. El joven arquero que es promesa del fútbol mundial dejó escapar el balón y Lo Celso liquidó el partido.

Las polémicas que se dieron en la eliminación de Colombia. Desde la burla a Mina por su celebración, pasando por los ofensas a Cardona por la misma y llegando hasta el insulto de un jugador chileno a los colombianos.

El mal estado del césped en los partidos. La mayoría de estadios no ha tenido 'una buena recuperación' y se vio en los juegos de cuartos de final. "En este estado no se puede jugar fútbol", dijo Lionel Messi una vez más como crítica.

Lo estadístico

David Ospina fue el arquero que más atajadas tuvo en los cuartos de final. El guardameta respondió y sacó el balón de su pórtico en 10 ocasiones.



La Selección Perú ganó por primera vez en toda su historia por penales en los torneos oficiales. La Blanquirroja eliminó a Uruguay.