Eduardo Berizzo: ‘lo lógico hubiera sido el empate contra Argentina’

Eduardo Berizzo, el argentino seleccionador de Paraguay, lamentó la derrota ante la Albiceleste por 0-1 pero señaló que por el desgaste de sus jugadores "lo lógico" hubiera sido un empate. "El empate hubiera sido lógico hoy. No encontramos esa situación de desborde para conectar en el área, nos faltó la claridad para destrabar la defensa contraria. Pero la actitud ha sido muy buena del equipo y los futbolistas lo dieron todo", señaló el seleccionador.

"Lo marcamos muy bien a Messi en forma escalonada con (Andrés) Cubas y Junior Alonso. A mi entender quienes estuvieron en el campo fueron capaces de empatar el partido. No hice cambios antes porque los que estaban todavía se mostraban enteros para disputar el encuentro", analizó Berizzo.



Ante la consulta sobre los pocos minutos de González, el entrenador respondió: "Ávalos hizo un gran partido y, por ese motivo, no me pareció oportuno sacarlo para poner algún relevo. El equipo se fue equiparando y en la segunda parte tuvo un gran despliegue para arrinconar al rival". "Nos queda seguir y pensar en lo que viene", finalizó Berizzo de cara a los últimos dos compromisos por este Grupo A: el jueves ante Chile y el lunes próximo en la última jornada frente a Uruguay.



EFE