¡Pudo ser mejor para Colombia! Ecuador y Perú aprietan la tabla

Ecuador y Perú sabían que necesitaban ganar para despejar sus caminos en la Copa América. Pero a la hora de las cuentas, el daño menor fue para los de Gareca y es Alfaro el que queda más comprometido.

Ecuador empezó ganando pero vio cómo le remontaban y terminaban pactando un 2-2, que no sirve a los intereses de los ecuatorianos ni de los colombianos, que hacían fuerza para una victoria de su vecino que no llegó.



Pronto tomó ventaja Ecuador contra un Perú errático, casi hasta la desesperación, en la entrega y la marca. El primer tanto fue un buen centro al área que Tapia embocó en su intento por rechazar para el 1-0 a los 23 minutos.



El segundo llegaría a los 45+3, virtud de preciado en al asistencia de Díaz y se iba tranquilo al descanso el equipo de Alfaro. Pero una falsa tranquilidad.



Porque Perú salía con otra actitud y a los 49 se agigantaba la figura de Lapadula: a los 49 definía ante la pasividad ecuatoriana en su área y a los 54 servía la asistencia para Carrillo y era el 2-2, así nada más, en un pestañeo del rival.







Se tomaron una eternidad analizando un toque en la cara a un ecuatoriano en el área peruana. Pasaron casi cinco minutos y al final, a jugar. ¡Y eso que el árbitro es europeo!



Salvó de milagro Mena, a los 71, el cabezazo de Estupiñán, en un momento en que el equipo de Alfaro, consciente que no le servía empatar, se iba encima del arco de Gallese, donde cundía el pánico, en contraste con lo pasaba cuando el equipo salía al ataque. A los 73 otra vez por arriba intentaba Hincapié y el rechazo salía apenas rozando el travesaño.

Y salvó el portero a los 90 en la llegada de Yotún y el tiempo se iba sin que Ecuador tuviera más fondo, no podía ser de otra manera con semejante desgaste.



Y al cierre otra vez la revisión del VAR, que nunca fue ágil. Al final, el empate 2-2 que afianza a Ecuador en la tabla y no suma para Colombia, que habría podido clasificar si Ecuador ganaba. Todo por decidir ahora en Río en este grupo B.