Ya jugaron las diez selecciones en Copa América: conclusiones y datos

Se disputó la segunda fecha en la fase de grupos de la Copa América y así las diez selecciones ya se mostraron ante el continente. Sin grandes sorpresas, y con Brasil como clara candidata al título, ya hay conclusiones importantes.



Esta vez, a diferencia de otras versiones, la Copa se asemeja más al momento que se viven en las Eliminatorias. La radiografía de la última doble jornada en el camino a Catar 2022, es muy similar a lo que se está viviendo en el certamen que se lleva a cabo en Brasil.



- Brasil es el equipo que camina solo en Suramérica. Al igual que en Eliminatorias, es el único que ha ganado todos sus partidos (2 en Copa y 6 en Eliminatoria) y es el equipo con más goles. En solo dos jornadas convirtió en 7 oportunidades…y para hacer una comparación, en el otro grupo se han anotado 8 goles entre las cinco selecciones.



- Argentina, segundo en las Eliminatorias, lidera el otro grupo. Está invicto y vuelve a ilusionarse con llegar a fases finales. Sin embargo, siguen las críticas al trabajo del entrenador Lionel Scaloni.



- Colombia parece ser el único equipo que se ‘acerque’ a Brasil en su grupo. La llegada de Reinaldo Rueda le ha hecho sumar 4 puntos en ambas competiciones. No ha perdido y recuperó regularidad en los resultados.



- Chile es otra selección que marcha invicta en la Copa América y no perdió en la doble jornada de Eliminatorias. Con Martín Lasarte ha recuperado confianza. Contra Bolivia, sacó el arco en cero, algo que solo había logrado contra Perú en la tercera fecha de clasificatorias (12 de noviembre de 2020).



- Bolivia y Perú son candidatas a ser eliminadas. Los del altiplano, porque quedaron en el grupo más complicado y ya lleva dos derrotas. Los incas apenas jugaron un partido, pero el ciclo de Ricardo Gareca pasa por sus días más complicados.



- Otra que no arranca es Ecuador. Perdió sus últimos dos juegos de Eliminatorias y debutó con derrota frente a Colombia en esta Copa.