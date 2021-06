Carlos Estrada: ‘Colombia debe mejorar la actitud contra Perú’

Uno de los jugadores relevantes en los años ochenta fue Carlos ‘la gambeta’ Estrada, recordado por los aficionados de Millonarios y por su paso en la Selección Colombia, siendo integrante del combinado que fue al Mundial de Italia 1990. Recordado por su talento en la cancha, siendo importante en el frente de ataque en su momento.



La ‘gambeta’ habló con Futbolred sobre el proceso de Reinaldo Rueda, destacando el papel de la Selección Colombia en las Eliminatorias y en las dos jornadas de la Copa América “Para mí ha sido positivo, cada cambio traen cosas buenas cosas. No solo en lo deportivo, porque Colombia ya tiene una identidad y filosofía, Reinadlo la conoce como colombiano, además de saber cómo se desenvuelven los jugadores desde lo deportivo. El cambio radicó en el camerino, en el manejo de grupo, los estándares de amistad que debe desempeñar un conjunto para trabajar en equipo, es preponderante desde todo punto de vista. El cuerpo técnico y Reinaldo han llegado a mejorar eso.



Los resultados en el terreno de juego en Copa y en Eliminatorias han sido buenos, consiguiendo dos triunfos y dos empates. Sin embargo, es importante que se les vaya dando oportunidad a los jugadores, lo que ha venido haciendo. No es probar, sino de brindar las chances que cada jugador se merece”.



Mencionó el tema de James y las decisiones que ha tomado el estratega respecto al manejo de todo el grupo “Pienso que se tocó un punto neurálgico, en el conjunto. Todos, absolutamente todos se quedaron callados con la situación de James, aquellos que han sido citados para hacer parte de la Selección son importantes y por algo están ahí. Nadie es imprescindible, no se puede, desde ningún punto de vista, negar todo lo que ha hecho James en su carrera deportiva y lo que ha contribuido con su talento para la Selección ha sido positivo. Pero, James no es la selección.



La decisión que tomó Reinaldo ha sido positiva. Ahora, lo critiquen o no, habrán detractores, gente falsa, en todo lado hay gente que espera que uno se equivoque para esto. Es ley de vida. Sino todo sería color de rosa. Debe haber un grupo a favor y otro en contra, pero siempre con bases sólidas para solventar las críticas”.



Estrada criticó la actitud de la Selección contra Venezuela, pero destacó el duelo previo contra Perú en Eliminatorias “Nosotros ganamos 0 a 3 en Perú, con un equipo bien plantado, rendimiento serio y una disciplina táctica. Fuimos respetuosos con ellos, por eso ganamos. En cambio, contra Venezuela, no fuimos respetuoso, entramos folclóricos. Cuadrado entró relajado, no hacía lo que nos tiene acostumbrados ver de él. Hubo una sola acción dónde el intervino y casi marcamos, en la de Borja. Pero, de resto, cogió el balón y jugó para atrás.



Creo que la actitud frente a Venezuela, independiente de las oportunidades, evitó que se transformaran en gol. No fue la mejor disposición. Espero que Colombia sea más dinámica, agresiva y ofensiva. Que irrespete, desde lo futbolístico, a Perú. Contra Venezuela nos damos cuenta las limitaciones de ellos, nos respetó, porque se defendieron, con casi que dos líneas de cinco, por eso nos sacaron un punto”.



Sergio Cortés

@Seracoca_95