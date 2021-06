Scaloni, enfático: ‘me preocupa hoy el estado físico de los jugadores’

Argentina, sin mostrar la mejor cara, derrotó a Paraguay por la mínima diferencia, con el gol de Alejandro González, quedando con siete unidades y momentáneamente, con el liderato de su grupo. El entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa acerca de las virtudes de su equipo y el rival, además de lo que le preocupa de sus dirigidos.



“Lo que me preocupa hoy es el estado físico de los jugadores. Las condiciones no eran las mejores para jugar. El segundo tiempo también es mérito de Paraguay. Obviamente hay cosas para mejorar, como en todos los partidos”.



El estratega resaltó la labor de Messi, pero reconoció que no piensa en no contar con él en algún juego “La realidad es que Messi viene jugando todos los partidos y es muy difícil no contar con él”.



Scaloni resaltó lo que fue el trabajo defensivo, destacando el conjunto en comparación de otros juegos “Creo que en los partidos en los que nos marcaron fueron situaciones puntuales. En lo defensivo, el equipo está bien. Hoy hubo jugadores que trabajaron muy bien para el equipo”.



Destacó la labor de los de Berizzo “Paraguay estaba fresco y nosotros veníamos de jugar hacía muy poco. En el segundo tiempo, el equipo intentó que no nos generaran ocasiones y, por momentos, buscó algo más”.