La mala noticia que confirmó Zidane sobre James Rodríguez

Este martes el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane confirmó que no contará con el colombiano James Rodríguez para el partido de este miércoles por la Uefa Champions League contra el Galatasaray.

El técnico francés confirmó que el colombiano, quien no ha podido entrenar con normalidad desde su regreso del permiso por paternidad, tiene molestias físicas, aunque no confirmó de qué se trata su lesión: "James no está disponible tampoco. Tiene molestias y la realidad la marca el día a día. No te puedo contar lo que tiene exactamente. Es la realidad, ojalá que vuelva rápido, quiero a mis jugadores conmigo”, explicó Zidane, quien previamente ya había dicho que tampoco contará con Gareth Bale.



“Ahora mismo Bale no está disponible. No estamos contentos porque les quiero a todos bien y entrenado con nosotros pero de momento no está pasando esto", dijo Zidane.



El Real Madrid cerró la preparación de su encuentro de Liga de Campeones ante el Galatasaray con una sesión sin los lesionados Bale, James, Nacho Fernández y Marco Asensio.



Este martes James Rodríguez intercaló trabajo de carrera en el terreno de juego con el específico en gimnasio de su tratamiento por el problema muscular que arrastra.



El resto de la primera plantilla madridista trabajó con intensidad a las órdenes de Zidane, que recupera respecto al triunfo por la mínima en Estambul, a Luka Modric, que ya ha jugado en Liga, y Lucas Vázquez, que lleva un mes sin aparecer tras una lesión en el gemelo y por quedarse fuera de la dos últimas convocatorias del técnico francés.