Regresan la Champions, Europa League y más: agéndese con colombianos

La semana que inicia tendrá una programación imposible de perderse, pues además de Champions, también habrá acción con colombianos en Europa League y Conference. Reinaldo Rueda seguramente estará mirándolos con lupa en mano, pensando en la próxima convocatoria a Selección Colombia. En FUTBOLRED los agendamos desde ya, para que no se pierdan ningún partido.

Martes, 19 de octubre

​

11:45 am | Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo) vs Manchester City

Champions League



1:45 pm | Stoke City vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



2:00 pm | Inter vs Sheriff (Danilo Arboleda y Frank Castañeda)

Champions League



2:00 pm | Porto (Matheus Uribe y Luis Díaz) vs AC Milan

Champions League



Miércoles, 20 de octubre



2:00 pm | Manchester United vs Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel)

Champions League



2:00 pm | Zenit (Wilmar Barrios) vs Juventus (Juan Cuadrado)

Champions League



Jueves, 21 de octubre



11:45 am | Feyenoord (Luis Sinisterra) vs Union Berlín

Conference League



11:45 am | Vitesse vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Conference League



2:00 pm | West Ham vs Genk (Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta)

Europa League



2:00 pm | Nápoles (David Ospina) vs Legia

Europa League



2:00 pm | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Olympiacos

Europa League



2:00 pm |Rangers (Alfredo Morelos) vs Brondby

Europa League





No olvide que en nuestra parrilla de televisión encontrará más partidos, y podrá conocer toda la programación futbolera. Así que, tome papel y lápiz. Véala acá: Programación de partidos en FUTBOLRED.com.