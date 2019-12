Buenas noticias para Queiroz: Arias volvería a la titular con Atlético

El lateral colombiano Santiago Arias y el brasileño Renan Lodi apuntan a ser las novedades del once inicial del Atlético de Madrid el próximo viernes contra el Villarreal (21.00 horas), una visita para la que el conjunto rojiblanco tiene cuatro bajas, tres lesionados y un sancionado.

Tanto Arias, que tomaría el lugar del inglés Kieran Trippier en una de la posiciones más igualadas del actual Atlético, como Lodi, que recuperaría un puesto en el que fue ubicado Saúl Ñíguez contra el Barcelona para protegerse del argentino Lionel Messi, formaron parte del once que ensayó hoy el equipo rojiblanco.



La defensa del duelo contra el 'submarino amarillo' se completará con el brasileño Felipe Monteiro, que se entrenó con total normalidad después de haber tenido ayer trabajo aparte, y con Mario Hermoso, que empezó el entrenamiento de este miércoles con ejercicios al margen como ayer, pero luego se unió al grupo. Saúl retomará su puesto en el centro del campo, esta vez volcado a la banda derecha, donde el



Atlético no puede contar con el argentino Ángel Correa, que vio su quinta tarjeta amarilla el pasado domingo y tendrá un partido de sanción, en una línea que completarán el mexicano Héctor Herrera y el ghanés Thomas Partey, por el centro, y Koke Resurrección, volcado a la derecha.



En la punta, Álvaro Morata y el portugués Joao Félix tratarán de recuperar la efectividad de un equipo que acumula dos partidos sin marcar (Juventus y Barcelona) y que está en sus peores números realizadores en Liga de las últimas ocho temporadas, con solo 16 tantos en 15 jornadas.

El club rojiblanco sigue sin poder contar con sus dos centrales lesionados, el montenegrino Stefan Savic, que se ha perdido diez encuentros oficiales y el uruguayo José María Giménez, que lleva ocho duelos fuera, además de la baja de Diego Costa tras operarse de una hernia, que no es espera que vuelva hasta finales de febrero.

Sí se entrenó hoy el lateral croata Sime Vrsaljko, por segundo día consecutivo con el grupo después de haber retornado hace un mes para terminar la recuperación de su rodilla izquierda, operada hace diez meses. Para colmo de dificultades, el Atlético acumula cuatro visitas al Estadio de La Cerámica sin ganar (tres derrotas y un empate), un estadio donde su último triunfo data de la campaña 2014-15, un 0-1 con gol de Fernando Torres en los últimos 15 minutos del duelo.