¿Despedida de América?: Roger Martínez y la búsqueda de nuevos retos

Luego de su presencia en la Copa América, Roger Martínez ha despertado el interés de varios equipos en Europa. Por este motivo, el mismo jugador fue el encargado de confirmar su deseo de salir del América de México para la temporada que inicia.

En diálogos con el periódico AM de México, Roger Martínez fue sincero y expresó su deseo de salir del América de México: “Estoy muy contento y agradecido por todo lo que el América hizo por mí. También con el ‘Piojo’, que me hizo crecer como jugador y como persona. Pero pienso que es un momento para crecer dar el salto y volver a Europa”.



"Mi representante me ha dicho que hay equipos de Europa interesados en mí. Lo hablé con el entrenador y le dije que si llegaba una buena propuesta para mí y para el club, quería aprovecharla", complementó el jugador cartagenero.



Cabe recordar que Roger Martínez tuvo un paso corto por el Villarreal de España. De concretarse alguna opción en Europa, el cartagenero viviría su segunda etapa en el viejo continente.



Por otro lado, Sheffield United ha sido el único equipo en Europa que ha mostrado interés en el delantero. Por el momento, solo resta esperar a que se defina el futuro del talentoso delantero.