¿Mejora Everton cuando no está James? De la percepción a la realidad

Contra todo pronóstico, Everton venció 1-0 a Chelsea. Y es inesperado porque se trata de uno de los punteros y candidato al título de la Premier League, porque el equipo de Carlo Ancelotti venía en un bajón de resultados y porque, justo en esa coyuntura, debió improvisar a última hora por culpa de las lesiones, entre ellas la de James Rodríguez.

El resultado, en medio de esas dificultades, excedió las expectativas. Los 'Toffees' pasaron de la novena a la séptima casilla, ahora están a solo 2 puntos de puestos europeos y, lo que es mejor, el DT ha confirmado que sí tiene 'fondo de armario' y podría ser suficiente para firmar la temporada que esperan los jefes del club.



La pregunta entonces ya no es el qué, pues el resultado resuelve las dudas, sino el cómo: ¿acaso mejora el equipo cuando no depende solo del talento creativo de James Rodríguez? La respuesta debe vincular la percepción y la realidad de los números.



La percepción



Primero, vale analizar la forma. Everton pudo ganarle a un Chelsea especialmente impreciso en su ataque en Goodison Park, en gran parte presionado por la buena disposición del equipo de Ancelotti en el campo, ahora que volvió a los cuatro de fondo que dan más seguridad y que usó un medio campo con tres hombres, que no solo fue robusto en marca con Allan y Doucouré sino que incorporó un hombre con el sacrificio en la tarea defensiva y cualidades para el ataque como Sigurdsson. Eso les dio comodidad a Richarlison, Calvert-Lewin e Iwobi pero también los comprometió para ser los primeros defensores.



Ahí está la base de la crítica a James: Iwobi, el hombre que ocupó su lugar por derecha, se mostró mucho más sacrificado que el zurdo en marca y ese detalle, sin duda, le dio equilibrio al equipo completo. De hecho, se llegó pocas pero muy peligrosas veces al área rival, un detalle del que Ancelotti seguramente tomó nota, pues ya no se descansó con la pelota sino que se hizo más daño sin ella.



La estadística



Sin embargo, sería injusto e impreciso decir que Everton mejora sin James, al menos desde los números.



Hay que decir que las primeras cuatro victorias y hasta el empate en el clásico contra Liverpool y la victoria sobre Southampton sentaron una buena base de 13 puntos, que permitió aguantar el bajón posterior: hoy el equipo tiene 20 unidades, sumadas la victoria contra Fulham y el empate contra Burnley, juegos en los que James fue bien calificado.



Y más que eso: de los 10 partidos que jugó el zurdo, en las 12 fechas de la Premier, su equipo fue más ofensivo y tuvo un mayor promedio de goles anotados (1,9%), con más opciones claras de gol fabricadas, en promedio 2,6, según los datos del diario AS.



En 846 minutos suma 3 goles y 3 asistencias, un rendimiento que todavía no se logró las dos veces que estuvo ausente, ambas por problemas físicos.



Las lesiones



La poca fortuna que ha tenido el colombiano con los problema físicos es un tema que, si bien no es culpa de nadie, ha empezado a preocupar.



James estuvo primero afectado por un problema, aparentemente en un testículo, y otro, aparentemente, en la pantorrila. Los misterios son prioritarias en las cláusulas de sus contratos y por eso siempre hay que suponer. Pasa igual con el monto de su transferencia desde Real Madrid: nadie sabe cuánto costó.



Y en el intermedio vinieron cinco partidos sin ganar con Everton, que sumados a 3 de los 4 que jugó con Selección Colombia, dan la idea de que forzó en lo físico y ahora está pagando la factura.



¿Habrá paciencia? En su caso sí. Explicaba recientemente el director de fútbol, Marcel Brands, que desde el comienzo se pensó en James como un hombre dedicado a la tarea ofensiva y que por eso se fortalecieron otras posiciones de marca, sin exigirle a él que cumpliera esa tarea. Tal cual explicó en su momento el DT Ancelotti.



"No solo nos aporta las cualidades excepcionales que buscábamos añadir al equipo, aporta un nivel de experiencia y excelencia que claramente nos ha mejorado como equipo y plantilla", decía el directivo.



Así que no hay razón para encender las alarmas todavía y no existe en Everton la sensación de que se mejora sin el hombre más costoso de la nómina. Tristemente, en Colombia más que en Inglaterra se juzga con tanta severidad.