Poco alentadoras noticias llegan desde Bérgamo sobre Duván Zapata

El ariete colombiano Duván Zapata terminará el año 2019 en el dique seco, en la enfermería, lejos de la acción en el Atalanta de Bérgamo.



La sospecha se ha confirmado en las últimas horas, según la información que publica L'Eco di Bergamo, medio que asegura que el delantero terminará el año en Sevilla, España, donde está hace un par de semanas y donde adelanta un tratamiento con un médico colombiano, de su confianza, para volver cien por ciento recuperado a las cancha, en 2020.



Cabe recordar que hace unos días, el propio Zapata explicó que sufrió una recaída de la lesión en el aductor: "En primer lugar, quiero decir que no es cierto que me haya recuperado y aún no haya regresado porque tengo miedo a patear. La verdad es que desafortunadamente tuve una pequeña recaída que extendió el tiempo de curación, pero estoy trabajando para regresar lo antes posible", dijo en sus redes sociales.



De esta manera, Zapata no estará disponible para el juego de este miércoles Shakhtar Donetsk en Ucrania por la Champions League, ni en la visita a Bologna, el 15 de diciembre, y tampoco contra Milán, el 22 en casa, cuando Atalanta terminará su año futbolístico.



Zapata, el delantero titular de la Selección Colombia en ausencia de Falcao, no juega desde el 12 de octubre, cuando se lesionó con Colombia en el partido amistoso contra Chile.