Juventus decide: dura medida para afrontar la temporada de crisis

La plantilla de la Juventus al completo se concentrará en la ciudad deportiva del club desde este miércoles hasta el próximo sábado, día en el que se enfrentan al Torino en el derbi de Turín, para solventar la crisis de juego y resultados en la que están sumidos, agravada por la contundente derrota del martes ante el Maccabi Haifa israelí (2-0) en Liga de Campeones que complica sobremanera la clasificación a octavos.

La situación de la 'Juve' es insostenible. Tanto, que el italiano Massimiliano Allegri ha recurrido a una medida drástica: todos juntos hasta el día del partido. Una medida que ya el pasado año tomó el italiano Luciano Spalletti con el Nápoles a final de temporada.



El club turinés está octavo en Serie A, a ocho puntos del líder, y prácticamente sin opciones de clasificarse a octavos de final en 'Champions' ya que tendría que ganar a Benfica y PSG y esperar a que uno de ellos pierda ante el Maccabi, una situación que parece improbable en estos momentos teniendo encuentra el nivel juventino y el de sus rivales en el grupo H. La opción más probable pasa por puntuar ante Benfica o PSG para, al menos, poder disputar Liga Europa.

En caso de no puntuar ante ninguno de ellos, la 'Vecchia Signora' tendrá que esperar los resultados del Maccabi para ver si mantiene la tercera posición, que podría decidirse por la diferencia de goles entre ambos. Allegri, foco de las críticas de un equipo con muchos problemas para hacer daño a su rival, endeble en defensa y sin un plan de juego claro, fue ratificado por el presidente de la Juventus, el italiano Andrea Agnelli, al término del encuentro: "Es el entrenador y se quedará. No contemplo cambios en la Juventus a mitad de temporada", dijo.



La solución de Allegri para que el grupo recupere la confianza y darle la vuelta a la situación pasa por concentrar a toda la plantilla en Continassa, la ciudad deportiva del club, hasta el sábado, día clave en el futuro del equipo ante un rival de enjundia como el Torino en el derbi de Turín. Solo le vale ganar a la 'Juve', que además perdió ante el Maccabi por lesión a uno de sus baluartes, el argentino Ángel Di María, para empezar la reconstrucción.



Un empate o una derrota agravaría, más todavía, la situación de un histórico de Italia que está cerca de quedar eliminado de Liga de Campeones a las primeras de cambio y que en el campeonato doméstico no está dando el nivel para ocupar puestos de competiciones europeas.



