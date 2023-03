¿Fútbol de Arabia no es como lo pintan? Juan Pedroza vivió crisis

El fútbol de Arabia Saudita se ha convertido en una de las ligas más importantes del mundo en los últimos años debido a las grandes contrataciones internacionales que ha tenido ese país, entre ellas la de Cristiano Ronaldo, quien rompió el marcado saudí tras ir al Al Nassr.

Sin embargo, también los futbolistas colombianos han sido seducidos por el fútbol saudí y uno de ellos fue el de Juan Sebastián Pedroza, quien figuró en Independiente Santa Fe y después decidió salir hacia el Al-Batin de Arabia.



Pese a que Pedroza salió de Santa Fe antes de finalizar el 2022, el inicio de temporada con Al-Batin no fue la mejor tras no poder competir de inmediato tras sanciones que le impusieron a su actual equipo en Arabia Saudita. En una entrevista a Caracol Radio, el volante colombiano contó cómo vivió esos momentos en los que no pudo jugar.



"Fue duro porque cuando me dijeron que no puedo jugar porque las inscripciones ya estaban cerradas, entonces no podía irme para otro equipo y la decisión mía fue quedarme acá y esperar para comenzar a jugar. Estaba entrenando sabiendo que no vas a jugar”, dijo Pedroza.



De igual manera, el volante habló de 23 años también contó cómo fue ese duelo contra Cristiano Ronaldo en la pasada jornada de la Liga Saudí y la alta competitividad que tiene el torneo.



"El fútbol es diferente al colombiano y Sudamericano. Realmente es muy competitivo, cualquiera puede ganar. Con Cristiano estaba muy contento por enfrentarlo. En el partido solo pensaba en quitarle el balón”.



En la actual temporada con Al-Batin, Juan Sebastián Pedroza ha disputado seis partidos, siendo en todos titular. Sin embargo, su equipo es último de la Liga con 6 puntos y en la próxima jornada enfrentarán a Al-Khaleej.