‘Boca Juniors no se puede comparar con nada’: Jorman Campuzano

Jorman Campuzano se va adaptando, de a pocos, al fútbol argentino, sin embargo, todavía le falta llegar a su mejor nivel y aunque ha tenido posibilidades, no ha demostrado toda su capacidad, esa por la que brilló en Atlético Nacional.



Con base en ello, el volante colombiano habló en el programa radial ‘Boca de Selección’ y comentó cómo se ha sentido y lo que significa para él estar en uno de los clubes más grandes de Argentina: “estoy muy contento de estar acá, me voy adaptando de a poco. Boca no se puede comparar con nada y no tiene margen de error para nada”



Y sobre su papel en el club dirigido por Gustavo Alfaro y las críticas que han recibido hasta este momento, aseguró: “somos los únicos encargados de cambiar las cosas para que hablen de la mejor manera de nosotros. Con el trabajo y el esfuerzo de cada día se van logrando las cosas”.



Para concluir, hizo énfasis en el reto que se les viene ahora, la Copa Libertadores: “Sabemos que implica una emoción distinta. En cada partido vamos a demostrar que queremos ganarla y que es el objetivo que todos queremos. La Libertadores es una motivación para la institución y tenemos que trabajar al 110%”.