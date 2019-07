Desde España llegan noticias poco alentadoras para el futuro de James

Es bien sabido que James Rodríguez no ha podido encontrar equipo y que su futuro es una incógnita a día de hoy. Se ha hablado del Atlético de Madrid, el Napoli y hasta el PSG, no obstante, ninguna opción ha terminado de concretarse. En las últimas horas se ha venido manejando la información de que el volante podría quedarse en el Real Madrid.

💣💣💣INFORMACIÓN DE @jpedrerol💣💣💣

JAMES SE QUEDA en el REAL MADRID. Es la decisión del club a estas horas ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/tBMjow4L3j — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 26, 2019

El reconocido conductor del programa "El Chiringuito", Josep Pedrerol confirmó que en las últimas horas el Real Madrid habría tomado la decisión de mantener a James Rodríguez en el equipo. Esto toma por sorpresa a todos, debido a que el volante no es prioridad para Zinedine Zidane.



De igual forma, en el programa aseguran que el entorno del volante se mantiene alejado de esta decisión y que espera que se tome una buena decisión para su futuro inmediato.



No se sabe si esta decisión se habría tomado por la grave lesión de Marco Asensio, o si el Madrid prefiere mantener a James ante la dificultad de su salida del club. Por otro lado, en el programa también ven esto como una decisión estratégica, debido a que el Real Madrid prefiere vender a James al Napoli y no al Atlético.



A poco más de un mes para que cierre el mercado de fichajes en Europa, James Rodríguez tendría toda la opción de seguir vestido de blanco la próxima temporada. Sin embargo, para los intereses del jugador, la noticia es poco alentadora, ya que el entrenador del cuadro merengue no lo vería como prioridad para el equipo.