James no tiene el futuro asegurado: lejos del Bayern y lejos del Real

James Rodríguez terminó de buena manera su participación con la Selección Colombia en esta primera convocatoria bajo la dirección de Carlos Queiroz. El volante, que también atraviesa un buen momento con su club, es parte de un mar de especulaciones y, en medio de esto, el último capítulo se dio tras las declaraciones de uno de los periodistas del programa español ‘El Chiringuito’.

Edu Aguirre, uno de los participantes del programa español, que se caracteriza por sus informaciones respecto al mercado, aseguró que el ‘10’ colombiano se reunió, antes de reunirse con la Selección, con Uli Hoeness para manifestarle su descontento con el equipo bávaro, con los planes que tiene y buscando una posible desvinculación que lo alejaría de los bávaros pero también de Real Madrid.



Partiendo de esto, el futuro de James es incierto, pues lo único claro, por el momento, es que no sería recibido de regreso en Real Madrid y de ser cierto lo dicho en el programa de televisión, donde también se afirmó que Kovac, el entrenador de Bayern Múnich, no estaría feliz con el colombiano, el mediocampista no tendría equipo posible.