La vuelta de Zidane al Madrid: ¿el adiós definitivo de James al Real?

James Rodríguez aún no tiene claro su futuro o, por lo menos, así parece. El jugador colombiano, que ha vuelto a brillar con Bayern Munich, finaliza su préstamo al equipo bávaro a final de temporada y todavía no se sabe si seguirá en Alemania o si debe volver a Real Madrid, donde este lunes fue anunciado el regreso de Zinedine Zidane como director técnico.



La relación entre el D.T. y el jugador, que nunca pareció ser mal, tampoco fue del todo favorable para el '10' colombiano, quien desde la llegada del francés al banco merengue, en 2016, empezó a perder trascendencia tanto en el esquema titular del equipo como en el club, de donde terminó saliendo antes de que ‘Zizou' ganara su última Champions League.

Pese a eso, Zidane siempre fue prudente, cada vez que le preguntaban por el jugador colombiano respondía con elogios y aunque, cuando James jugaba bien y hacía goles, la gente pedía por él, parece que el exjugador de Juventus y Real Madrid nunca estuvo convencido de lo que Rodríguez podía ofrecerle, algo que los números de la última temporada del futbolista de nuestro país con los merengues, demuestra a las claras.



Durante su última temporada con Real Madrid, en la que jugó la menor cantidad de partidos, estos fueron las cifras del, ahora, jugador bávaro:



​- Partidos disputados: 31 (20 como titular y 11 desde el banco de suplentes).

- Goles anotados: 11.

- Minutos jugados: 1756.

- Promedio de minutos por partido: 57.



Los números no fueron amigos de James esa temporada, alternó la titularidad en varias ocasiones y no pudo lograr demostrar su valor con Zidane pese a haber anotado goles importantes como el que consiguió frente a Barcelona. Por eso ahora, que está volviendo a su mejor nivel y, pese a que se especuló mucho con su regreso al equipo merengue, parece que su regreso está cada vez más complicado.



En la presente temporada James no arrancó bien, sin embargo, ya lleva ocho partidos consecutivos siendo titular, el último fin de semana volvió al gol y parece que volvió a ganarse la confianza de Niko Kovac, técnico bávaro que lo ha sabido llegar y, pese a los desencuentros, ha sacado lo mejor del colombiano en los últimos juegos.



Tras la llegada de Kovac, estos son los números de Rodríguez durante la última temporada (va un poco más de la mitad):



​- Partidos disputados: 21 (15 como titular y 6 desde el banco de suplentes).

- Goles anotados: 4.

- Minutos jugados: 1330.

- Promedio de minutos por partido: 63.



Con base en lo anterior y aunque todavía es muy temprano para saber cómo va a terminar la temporada de James, de la que se juega gran parte frente a Liverpool el próximo miércoles, lo cierto es que el volante colombiano ha retomado su nivel más alto, participa en las asistencias, es el eje del medio campo cuando es titular y está en buena forma y, de a pocos, retoma la confianza de sus compañeros que siempre le dan la pelota para que él la reparta por las bandas o por el centro con un pase magistral.