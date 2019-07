James se aleja de Italia: Napoli no cede y toma drástica decisión

El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis impuso su última condición y empezó a quemar los pocos cartuchos que quedan para cerrar el fichaje de James Rodríguez. En diálogo con la prensa de italiana confirmó la única opción que tienen por el colombiano.

“Lo que no entiendo es por qué al Bayern de Múnich, que tiene tres veces nuestro presupuesto, se lo han cedido y a nosotros nos piden 42 millones. Nosotros también necesitamos a otro jugador que nos garantice 30 goles”, añadió Aurelio De Laurentiis sobre la situación complicada que han vivido en las negociaciones con el Real Madrid.



Además, el Napoli se plantó y solo quiere a James en condición de préstamo: “Si James pudiera llegar cedido, nadie diría que no, porque así me permitiría fichar también a otro. Si, en cambio, debo escoger entre él y otro futbolista, que igual incluso me cuesta más, debo pensar en el otro, porque puede que sea también más joven. ¿Pépé? Podría ser él o no, veremos”.



Al parecer la opción de James en Italia se ve más lejana que nunca, debido a que su presidente no quiere aceptar los términos de negociación del Real Madrid y esto terminaría con James en los planes de otro equipo.



Por otro lado, la opción del Atlético de Madrid empieza a tomar más fuerza y su estadía en España podría llegar a darse de una manera más rápida si el Napoli se baja de la negociación.