Stiven Barreiro y su confianza tras la llegada de Martín Palermo 

El defensor colombiano de Pachuca, Steven Barreiro, afirmó este jueves que la llegada del entrenador argentino Martín Palermo levantó el nivel del equipo aunque ganar como visitantes sigue siendo una asignatura pendiente.

"No estamos al ciento por ciento concentrados de visita, pero se va a ir mejorando. Estamos con más confianza y seguros de lo que tenemos que corregir, en particular tener mejor actitud de visitantes, la misma de cuando jugamos de local", comentó.



Para Barreiro el partido del sábado contra Cruz Azul es especial debido a que se reencontrará con el argentino Milton Caraglio, quien fue su compañero en Atlas. "Caraglio es un hombre que se entrena bien, con seriedad a diario, es fuerte por arriba y por abajo, me tocó enfrentarlo y jugar junto a él, es difícil, tiene movilidad e inteligencia, olfato de gol, sabe cuándo atacar la espalda del central", agregó.



Caraglio anotó hace dos semanas contra Necaxa, pero sigue teniendo una campaña irregular y apenas contabiliza par de goles en el torneo, sin embargo, Barreiro piensa que no pude fiarse. "Siempre será un delantero del que se debe tener cuidado, a veces no está en un gran momento, pero no deja de ser un jugador diferente".



Barreiro, nacido en Cali, vivió una experiencia compleja hace 15 días cuando marcó dos autogoles en el partido que perdió Pachuca ante Tigres. La semana pasada se reivindicó en parte al anotar en la victoria sobre Xolos de Tijuana. "Fue un momento difícil. Los dos días posteriores tuve un bajón anímico, sin embargo me ayudaron mis compañeros y la familia para pasar el trago amargo y después pude anotar. Ahora me siento mejor", concluyó.