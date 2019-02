¿Por qué no tapa Ospina?: el colombiano es suplente en Nápoles

David Ospina ha demostrado a nivel mundial sus condiciones, pero el arquero no ha podido quedarse como el '1' titular desde que llegó al Arsenal en 2014 y ahora en Napoles no ha podido ver acción constante luego de la recuperación de Alex Meret. Las dudas sobre la verdadera razón que no le permite ser titular en Europa son aún un tema sin respuesta.

Recuperación de Alex Meret

A principio de temporada se especulaba con la salida de Ospina hacia el fútbol turco o francés, pero tras la lesión en el brazo del internacional italiano, Alex Meret, Carlo Ancelotti decidió optar por llevar al colombiano a Napoles.



El panorama pintaba bien en el segundo semestre del año 2018, en el que el antioqueño pudo mantener continuidad tapando 10 partido de Serie A y 6 por fase de grupos en Champions League.



Tras la recuperación del italiano, se ha visto mermado su tiempo de juego, en el que al principio se veía que iban a rotar en las competiciones. En el presente año, Ospina solo ha tapado dos encuentros en lo que supone que Ancelotti se decantó por el joven portero de Italia.

Debacle de nivel ante Liverpool en Anfield

En el partido definitorio en Champions League el arquero colombiano no tuvo una buena presentación, debido a que el gol que le marcó Mohamed Salah tuvo responsabilidad directa al cometer un error que les costó la clasificación.



Luego de este suceso, el colombiano no ha vuelto a mostrar su nivel, mostrando bajo rendimiento, falta de confianza y seguridad en el arco napolitano.

Declaraciones de Ancelotti

El director técnico de Napoles comentó en rueda de prensa: “David Ospina no ha estado bien los últimos días. Si mejora para mañana será titular. De lo contrario, jugará Meret".



Estas declaraciones dejan muchas suposiciones, en las que no se sabe si el estado físico del colombiano sea el optimo, o si el nivel que ha mostrado en los entrenamientos no le ha gustado al entrenador. Ante esta situación el panorama no es claro para el portero de la Selección Colombia ya que, este salió de Arsenal en busca de minutos y en Napoles no los está teniendo.