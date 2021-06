¿Regresa a Junior? ¿sigue en Europa?: futuro incierto de Carlos Bacca

Carlos Bacca cerró la temporada 20/21 con el título de la Europa League, en donde fue titular en la final contra el Manchester United y levantó su tercera Copa con la bandera de Colombia en su espalada.

A sus 34 años, el nacido en Puerto Colombia es el cafetero con más títulos de Europa League en la historia, lo que lo hace un hombre de élite que supo brillar durante varios años en el fútbol del viejo continente.



Sin embargo, en España se asegura que Villarreal no tiene entre sus planes al ex Sevilla, Milan, entre otros, por lo que su futuro en el Submarino amarillo y en el fútbol europeo es incierto.



La versión que circula en los principales medios españoles afirma que Villarreal pretende rescindir el contrato del colombiano -tiene vínculo hasta junio del 2022- ya que busca un mejor delantero para la siguiente temporada en la que, además de pelear por La Liga, estará disputando la Champions League.



De hecho, el atacante para reforzar la delantera amarilla ya tiene nombre y apellido y es el africano Cédric Bakambu, quien juega en el Beijing Sinobo Guoan, de China, y sueña con el regreso al equipo de Unai Emery.



Así, Bacca, quien en la temporada reciente anotó 9 goles y dio dos asistencias, parece tener pie y medio afuera del Villarreal y es por eso que los rumores sobre su futuro comienzan a tomar fuerza.



Hace unas semanas, el delantero aseguró en Blu Radio que su deseo por regresar a Atlético Junior sigue vigente y que todo dependerá de Dios y las circunstancias del momento. Ahora, cerca de terminar su contrato con Villarreal y en la recta final de su carrera, esta opción toma fuerza.



No obstante, hay que resaltar que, pese a tener 34 años, el atlanticense tiene buen mercado y varios equipos estarán tras sus goles. Boca Juniors sonó hace poco como una posible alternativa. ¿Regresa a Junior? ¿Sigue en Europa? El futuro de Carlos Bacca es incierto.