Goles y buen fútbol: así les fue a los jugadores de selección

Los jugadores de Selección Colombia, históricos y nuevos, tuvieron un buen balance en la jornada del fin de semana en sus respectivos clubes. Aunque no estuvieron convocados para los amistosos de la pasada fecha Fifa contra Brasil y Venezuela, Falcao García y James Rodríguez fueron los más destacados con el Galatasaray y el Real Madrid, respectivamente. También brillaron los delanteros del Atalanta Duván Zapata y Luis Muriel, al darle la victoria a su equipo contra Genoa. Este es el balance de cada uno de ellos.

Falcao García – Galatasaray (TUR): brillante actuación del delantero colombiano que se estrenó con el Galatasaray, frente a sus hinchas. Falcao fue titular y anotó el gol de la victoria 1-0 contra el Kasimpasa, por la fecha 4 de la Superliga de Turquía. Fue sustituido en el minuto 90 por el holandés Ryan Donk.



James Rodríguez – Real Madrid (ESP): el colombiano fue el mejor del Real Madrid en la victoria 3-2 contra Levante por la fecha 4 de la Liga de España. El colombiano, que se recuperó de una lesión muscular, asistió a Benzemá en el segundo gol del cuadro blanco. Estuvo muy participativo y aportó defensivamente.



Duván Zapata y Luis Fernando Muriel – Atalanta (ITA): la pareja goleadora del Atalanta en la victoria 1-2 como visitante frente al Genoa, por la fecha 3 de la Serie A de Italia. Muriel, que fue suplente y entró en el minuto 60 por Ilicic anotó a los 64 de penalti para el 0-1 y completó tres goles en esta temporada. Por su parte, Duván, que fue titular y jugó todo el partido, anotó el gol de la victoria 1-2 en el tiempo de adición 90+5.



David Ospina – Napoli (ITA): no tuvo minutos en la victoria 2-0 contra Sampdoria en la fecha 3 de la serie A de Italia.

Álvaro Montero – Deportes Tolima (COL): fue titular y jugó todo el partido que su equipo le ganó 1-2 al Unión Magdalena en Santa Marta, por la fecha 11 de la Liga II-2019



Aldair Quintana – Atlético Nacional (COL): no tuvo minutos en el juego que su equipo perdió 2-3 con el Tolima en el Atanasio Girardot, en la jornada 11 de la Liga.



Éder Chaux – Patriotas (COL): titular y jugó los 90 minutos en la derrota 1-0 del cuadro boyacense en su visita a La Equidad en la Liga II-2019. No tuvo responsabilidad en el gol.



Stefan Medina – Monterrey (MEX): titular y jugó todo el partido que los Rayados perdieron 0-2 en su casa contra Necaxa, por la fecha 9 de la Liga de México.



Luis Manuel Orejuela – Cruzeiro (BRA): el lateral derecho fue titular y estuvo durante los 90 minutos en el encuentro que su equipo perdió como visitante 1-0 contra Palmeiras por la fecha 19 del Brasileirao.



William Tesillo - Club León (MEX): titular y anotó un gol en la victoria 3-1 sobre el recién ascendido Juárez, en condición de local, en la novena jornada de la liga mexicana.



Yairo Yesid Moreno – Club León (MEX): jugó su octavo partido, séptimo como titular con el León en la victoria 3-1 sobre Juárez. Jugó todo el partido y fue amonestado en el minuto 54.



Cristian Borja – Sporting de Lisboa (POR): comenzó como titular por segunda ocasión en esta temporada. Su equipo empató como visitante 1-1 contra el Boavista en la fecha 5 de la Liga de Portugal. Fue sustituido en el minuto 46 por el español Jesé Rodríguez.



Yerry Mina – Everton (ING): Quinta titularidad consecutiva para el defensor colombiano con el Everton en esta temporada. Jugó todo el partido que su equipo perdió 3-1 como visitante contra el Bournemouth, en la fecha 5 de la Liga Premier de Inglaterra.



Jhon Lucumí – Genk (BEL): no fue convocado para el encuentro contra el Sporting Charleroi en la fecha 7 de la Liga de Bélgica.



Dávinson Sánchez – Tottenham (ING): no fue convocado para el partido que su equipo ganó 4-0 al Crystal Palace en la fecha 5 de la Liga Premier de Inglaterra.



Juan Guillermo Cuadrado – Juventus (ITA): fue suplente en el empate 0-0 contra Fiorentina en la fecha 3 de la Serie A de Italia y entró al campo en el minuto 62 en reemplazo del brasileño Danilo.



Daniel Muñoz – Atlético Nacional (COL): titular y autor del primer gol del cuadro verdolaga en la derrota 2-3 contra el Cúcuta, que además marcó un hecho histórico pues fue el gol número 5.000 de la historia en la Liga del equipo antioqueño. Muñoz jugó los 90 minutos y fue amonestado.



Wílmar Barrios – Zenit (RUS): fue titular y jugó completo el partido que le ganó su equipo 3-1 al Arsenal Tula, en la fecha 9 de la Liga de Rusia.



Orlando Berrío – Flamengo (BRA): jugó los últimos minutos del partido que Flamengo le ganó al Santos en el Maracaná y que le permite consolidarse en el liderato de la Serie A de Brasil. El colombiano entró a los 83 minutos por el uruguayo Gustavo de Arrascaeta.



Jéfferson Lerma – Bournemouth (ING): fue suplente e ingresó en el minuto 77 del partido, por Lewis Cook, que su equipo le ganó 3-1 al Everton en la fecha 5 de la Liga Premier.



Mateus Uribe y Luis Díaz - Porto (POR): ambos fueron titulares en el triunfo 2-3 como visitante de su equipo contra el Portimonense. Por la fecha 5 de la Liga de Portugal. Uribe jugó el partido completo, mientras que Díaz fue sustituido por el japonés Nakajima en el minuto 72.



Rafael Santos Borré – River Plate (ARG): titular y aportó una asistencia en la victoria del cuadro millonario 0-4 contra el Huracán, por la fecha 6 de la Superliga de Argentina. Borré fue sustituido por Lucas Pratto en el minuto 64.



Roger Martínez – América (MEX): titular y jugó 64 minutos en el empate 1-1 de su equipo contra Pumas en la fecha 9 de la Liga MX. El delantero colombiano fue sustituido por Giovanny Do Santos cuando el partido estaba 0-0.