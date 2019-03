Andrés 'Manga' Escobar anotó gol en la victoria de Alagoano en Brasil 

El delantero colombiano se reportó con gol en la victoria 2-6 de Alagoano sobre Coruripe en Brasil. 'Manga' anotó al minuto 61 del encuentro y puso el quinto en el marcador.

El colombiano, quien comparte equipo con Pablo Armero, marcó su segundo gol en su nuevo club en Brasil. En el partido disputado en el estadio Municipal Gérson do Amaral, 'Manga' anotó en la goleada de su equipo 2-6.



El gol lo marcó al minuto 61 del partido, en una jugada en la que el jugador desbordó por banda izquierda y este contó con la fortuna de que un defensa del rival desvió la pelota y terminó metiéndose por el palo del arquero.



Cabe recordar que Pablo Armero aún no debuta con el equipo. Por otro lado, el Brasileirao no ha comenzado y los equipos en Brasil disputan toda clase de torneos amistosos.