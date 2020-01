¿Rangers lo dejará ir? Morelos estaría en la mira de un club italiano

Según información de portales italianos el club Bologna estaría interesado en fichar al delantero colombiano del Rangers Alfredo José Morelos, quien ha tenido un arranque de temporada envidiable con 28 goles en 35 apariciones.

El sitio web ‘1000cuorirossoblu’ que entrega noticias del club italiano, publicó este sábado que el equipo de la Serie A está considerando hacer una oferta seria por el delantero de 23 años de edad.



Los italianos están actualmente en negociaciones para fichas al atacante del Atalanta Musa Barrow, pero si estas no se dan irían en serio por el colombiano.



Sin embargo, el Rangers ha insistido en que el colombiano no se podrán vender este mes, ya que quieren que siga en el club de Ibrox que tiene como objetivo ganar el triplete: liga, copa y Europa League.



El presidente del Rangers, Dave King dijo el año pasado: "Prefiero quedarme con Alfredo. Así me ofrecieran 40 millones de libras, diría que mi instinto sería mantenerlo”.