Vuelta a España: ¿quiénes son los ciclistas afectados por el Covid-19?

El Coronavirus se sigue cobrando facturas y en la 77ª edición de la Vuelta dos tercios de los ciclistas que ya han abandonado o no llegaron a tomar la salida lo han hecho tras dar positivo por esta pandemia que ha condicionado la vida de todo el mundo en los dos últimos años y medio.

Hasta el momento de los siete ciclistas que han dejado la carrera española cinco de ellos lo han hecho tras dar positivo en alguno de los constantes controles de test a los que están sometidos, y otro tuvo que dejarla aunque a su equipo le dio tiempo a sustituirlo. En la séptima etapa, disputada entre Camargo (Cantabria) y Cistierna (León), el finlandés Jaakko Hänninen y el italiano Andrea Vendrame, compañeros de equipo en el AG2R Citroën, no han sido de la partida en la localidad cántabra tras confirmar su equipo sus respectivos positivos.



Esta septuagésima séptima edición de la carrera española ya comenzó agitada para el equipo invitado Burgos BH que tuvo sustituir prácticamente con la campana sonando para el cierre de inscripción al español Ángel Madrazo. El cántabro empezó dando negativo en los test y algunos de los leves síntomas que padecía le llevaron a someterse a nuevas pruebas hasta que finalmente se confirmó que no podría tomar la salida en la contrarreloj por equipos inicial de Utrecht.



Al conjunto patrocinado por la Diputación de Burgos le dio tiempo a sustituir al cántabro por el monegasco Víctor Langelotti quien tras el paso por los Países Bajos está defendiendo, hasta ahora con éxito, el maillot blanco de puntos azules que distingue al líder de la montaña y que se invistió en la quinta etapa en Bilbao. Peor le fue a Manuel Peñalver, compañero de habitación de Madrazo, que dio positivo unas horas antes de comenzar la CRE y no llegó ni a ponerse en el maillot morado de su equipo el dorsal 198 que le correspondía, lo que dejó a su equipo con solo siete efectivos desde el inicio.

🇪🇸 @lavuelta



🚑 @JaakkoHanninen et @AndreaVendra ont subi des tests antigéniques à l’hôtel aujourd’hui qui se sont révélés positifs. Ils ne prendront pas le départ de la 7e étape de la Vuelta.

#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently - - © Getty pic.twitter.com/aWOpw66MCn — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) August 26, 2022

Tras Peñalver, el velocista en el que los burgaleses tenían depositadas buena parte de sus esperanzas para conseguir algún buen resultado parcial, los siguientes en dejar la carrera nacional fueron el belga Steff Cras (Lotto Soudal) y el canadiense Michael Woods (Israel Premier Tech), los dos únicos que han abandonado hasta ahora la competición por caída.



Tampoco llegó a tomar la salida tras dar positivo el checo Jan Hirt (Intermarche Wanty) en la exigente y dura sexta etapa, tanto por la dureza del recorrido como por las adversas condiciones meteorológicas en las que se desarrolló con final en el inédito Pico Jano. Además el contacto con los ciclistas para todos los que forman parte de la caravana de la Vuelta se hace tras superar los estrictos protocolos que obligan a superar test de antígenos antes del inicio y en cada una de las tres jornadas de descanso entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre.