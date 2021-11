Ultimatum a Chris Froome para volver al Tour de Francia

El británico Chris Froome (Israel Start Up Nation), cuatro veces ganador del Tour de Francia, tendrá que demostrar un estado físico idóneo si pretende estar el próximo 1 de julio en la línea de salida de la carrera francesa, que tendrá como escenario Copenhague.

El Israel Start-Up Nation espera que Chris Froome, de 36 años, recupere su mejor forma la próxima temporada, ya que el equipo pretende convertirse en uno de los mejores del World Tour en su tercer año en la máxima categoría. Para ello, exige que el británico de origen keniano demuestre que la grave caída en el Dauphiné 2019 pasó a la historia en el aspecto físico. Rik Verbrugghe, director del Israel, considera que su equipo necesita un hombre para disputar la general de las principales carreras, y admite que Froome no es el que fue.



“Nuestro objetivo es ganar todo tipo de carrera, pero nos falta un corredor para disputar la general o el podio en las grandes vueltas. Tenemos a Chris Froome en nuestro equipo, pero no es el Chris Froome del Team Sky", precisa el técnico en Cycling Weekly. Verbrugghe recuerda que el Israel Start Up Nation recuerda que el equipo solo tiene 2 victorias de etapa en grandes vueltas, a cargo del irlandés Dan Martin, y el británico Alex Dowsett, lo cual significa poco bagaje para convencer a "hombres de la general" para fichar por este conjunto.



“El objetivo para el próximo año es intentar estar entre los cinco primeros. Es realmente ambicioso porque los cuatro primeros están garantizados: Ineos, Jumbo-Visma, Quick-Step, UAE Team Emirates, pero luego quedan 10 equipos que pueden ser quintos. Para lograr este objetivo, necesitamos obtener resultados ", dijo. En el caso de Chris Froome, el técnico deja claro que el doble ganador de la Vuelta y maglia rosa del Giro necesita demostrar un nivel mucho más alto que el de la temporada pasada.



"Queremos ver los resultados de Chris el próximo año. Podría ser en una carrera pequeña, pero espero que sea en una carrera más grande, incluso mejor, la carrera más grande de todas. Pero incluso una pequeña carrera sería un buen comienzo, un paso en la dirección correcta". Según comenta Verbrugghe, no está planeado que Froome acuda al Tour de Francia, excepto que vean "a un Chris competitivo al comienzo de la carrera". “Si todo va bien, hará un calendario habitual antes del Tour, es decir, París-Niza, Tour de Romandia y Dauphiné, pero en caso contrario hará un calendario más ligero".







EFE