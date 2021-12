¿Por la maglia rosa? Supermán define su calendario para el 2022

El colombiano Miguel Ángel López (Pesca, 27 años) se mostró "muy contento y motivado" en su regreso al Astana después de su paso por el Movistar y aseguró que "ganar una vuelta grande es difícil, aunque se puede soñar con lograrlo".

"He vuelto a casa y veo que ha habido un gran cambio en la estructura del equipo y han llegado muchos corredores nuevos. Hay algunos, como Vincenzo Nibali. Tengo una buena relación con él y los que antes eran mis compañeros. Además, los recién llegados nos convierten en uno de los mejores equipos. Para mí es muy agradable volver y tengo un buen presentimiento de cómo será la próxima temporada", señaló López en la concentración del equipo en Altea (Alicante).



Después de varios intentos de brillar en el Tour de Francia, con triunfo de etapa en el Col de Loze en 2020, ha llegado el turno de volver a probar suerte en el Giro de Italia y será su objetivo en 2022. En su recuerdo perviven los terceros puestos en Giro y Vuelta en 2018.



"Apuntaré al podio del Giro, pero sueño con una victoria final. He estado cerca varias veces. por lo que puede ser el momento de pensar en lograrlo este año. No es fácil ganar una gran vuelta, pero creo que puedo soñar con ello y hacer todo lo posible con el equipo para estar preparados y en forma para ganar o al menos luchar por la victoria", señaló.

Respecto a su paso por Movistar, López se refirio a "una experiencia que se quedará conmigo", precisando que su retirada en la Vuelta 2021 no le ha cambiado. "Sigo siendo la misma persona", concluyó.





EFE