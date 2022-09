Así van los colombianos en el Mundial de ciclismo de Australia

El fin de semana comenzaron las competencias del Campeonato Mundial de Ruta Wollongong 2022, cita que reúne a varios de los mejores ciclistas de todo el planeta y en el que la Selección Colombia hizo su debut en las categorías élite y sub-23 de la contrarreloj individual.

Con Lina Marcela Hernández y Rodrigo Contreras, por la élite, y Juan Manuel Barboza, en la sub-23, vienen transcurriendo las acciones del evento internacional de ruta. La contrarreloj élite femenina fue la prueba encargada de darle la bienvenida a las primeras 43 deportistas que tomaron la partida en el Market Street de Wollongong, para recorrer 34.2 kilómetros hasta Marine Drive.



Lina Marcela Hernández finalizó en la casilla 30, a cinco minutos y 28 segundos de la neerlandesa Ellen Van Dijk, quien por segundo año consecutivo se llevó el título mundial de la contrarreloj, con marca en 44 minutos y 28 segundos. Van Dijk superó por 12 segundos a la australiana Grace Brown y por 41 a la suiza Marlen Reusser, que se colgaron la plata y el bronce, respectivamente.



Por su parte, en la rama masculina, Rodrigo Contreras culminó en el puesto 31, a tres minutos y 15 segundos del noruego Tobias Foss, quien fue la gran sorpresa de la jornada al llevarse el oro, tras cruzar la línea de meta en 40 minutos y dos segundos. El suizo Stefan Kung, a dos segundos, y el belga Remco Evenepoel, reciente campeón de la Vuelta a España, tercero a nueve segundos, ocuparon la segunda y tercera plaza del podio masculino, respectivamente.

Jornada de lunes

En la madruga colombiana de este lunes 19 de septiembre, tarde australiana, el pedalista cordobés, Juan Manuel Barboza, completó el recorrido de 28.8 kilómetros, dispuestos por la organización para la contrarreloj individual sub-23 masculina, con un tiempo 41:37.99, tiempo que le bastó para ubicarse en la casilla 40 de la prueba.



El colombiano cruzó la meta a siete minutos y 24 segundos del noruego Soren Waerenskjold, quien paró los cronómetros en 34:13.40. Alec Segaert, de Bélgica, y Leo Hayte, del Reino Unido, completaron el podio.

Resultados de la primera jornada:



CRI élite damas

Ellen Van Dijk (NED) 44:28.60

Grace Brown (AUS) +12

Marlen Reusser (SUI) + 41

Marcela Hernández (COL) +5:28



CRI élite varones

Tobias Foss (NOR) 40:02.78

Stefan Kung (SUI) +2.95

Remco Evenepoel (BEL) + 9.16

31 Rodrigo Contreras (COL) + 3:15



CRI sub-23 varones

Soren Waerenskjold (NOR) 34:13.40

Alec Segaert (BEL) +16 seg.

Leo Hayter (GBR) + 24

Juan Manuel Barboza (COL) +7:24



CRI élite varones

Tobias Foss (NOR) 40:02.78

Stefan Kung (SUI) +2.95

Remco Evenepoel (BEL) + 9.16

31 Rodrigo Contreras (COL) + 3:15



CRI sub-23 varones

Soren Waerenskjold (NOR) 34:13.40

Alec Segaert (BEL) +16 seg.

Leo Hayter (GBR) + 24

Juan Manuel Barboza (COL) +7:24