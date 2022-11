Xavi se lamentó por rival en Champions: 'señalas el peor y te toca'

El FC Barcelona jugará este martes frente al Osasuna por LaLiga de España y en conferencia de prensa, Xavi Hernández se refirió a los cruces que deparó el sorteo realizado este lunes. El entrenador azulgrana lamentó que a su equipo siempre le correspondan rivales tan complicado. "No tenemos suerte", dijo sobre Manchester United, al que enfrentarán en los dieciseisavos de Europa League.

"En el sorteo tampoco tenemos suerte. Señalas el peor y ese te toca", manifestó Xavi sobre la durísima llave ante el equipo de Cristiano Ronaldo. "A competir. Los jugadores estarán aún más motivados contra un rival fuerte sobre el papel (...) Es el rival más difícil que nos podía tocar. Ha crecido mucho y tiene grandes jugadores. Nos ha tocado el peor rival".



En la fase eliminatoria para los octavos de final, Barcelona recibirá en el Camp Nou a los 'Diablos Rojos' el 16 de febrero y jugarán la vuelta en Old Trafford el 23 de febrero.



Sobre la obligación de ganar la Europa League el técnico mencionó que "siempre hay un rival que también tendrá la obligación. Les gusta mucho esto de la obligación, el fracaso", dijo apuntando a la prensa. "Es un reto, el club no ha ganado nunca este título y vamos a por ello. No nos queda otra".



Finalmente, la pregunta obligada, la de CR7. Xavi prefirió destacar al conjunto que al delantero portugués, al que enfrentará en febrero. "Man. United tiene a grandes jugadores, individualidades, pero destacaría al grupo. Analizaremos bien, es un gran equipo, no solo por Cristiano. Es un gran equipo, club histórico y tiene la necesidad de ganar".