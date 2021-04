¡Llegó la Champions! Hora y dónde ver en TV: los cuartos de final

Llegaron los ansiados cuartos de final de la Champions League, este martes comienzan los partidos de ida del prestigioso torneo, tanto esta semana como la otra el mundo del fútbol se paralizará por conocer los semifinalistas. Real Madrid vs Liverpool, Manchester City vs B.Dortmund, PSG vs. Bayern Múnich y Porto vs. Chelsea serásn los encuentros programados. Esta es una guía para los juegos, donde ver por TV y horario.

Martes 6 de abril

Manchester City vs Borussia Dortmund: ESPN / 2 DE LA TARDE HORA COLOMBIA.

Real Madrid vs Liverpool: ESPN 2 / 2 DE LA TARDE HORA COLOMBIA.



Miércoles 7 de abril

Bayern Munich vs PSG: ESPN / 2 DE LA TARDE HORA COLOMBIA.

Porto vs Chelsea: ESPN 2 / 2 DE LA TARDE HORA COLOMBIA.

Martes 13 de abril

PSG vs Bayern Munich:

Chelsea vs Porto:

Miércoles 14 de abril

Liverpool vs Real Madrid:

Borussia Dortmund vs Manchester City:



