No solo los ingleses: dos equipos más se bajan de la Superliga

El Atlético de Madrid y el Inter anunciaron este miércoles su renuncia a la Superliga europea de fútbol. El equipo español llegó a esta conclusión tras la reunión de su consejo de administración, que "ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de clubes fundadores su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto".



"El Atlético de Madrid tomó la decisión el pasado lunes de sumarse a este proyecto atendiendo a unas circunstancias que a día de hoy ya no se dan", aseguró la entidad en un comunicado publicado al filo de este mediodía en su página web oficial, después de haber seguido de cerca los diferentes acontecimientos sucedidos el martes, con el abandono de la competición de los seis clubes ingleses.



Este martes en la noche, el Manchester City -que fue el primero en rechazar su adhesión a la Superliga europea-, el Manchester United, el Chelsea, el Liverpool, el Arsenal y el Tottenham anunciaron que abandonaban el proyecto, y este miércoles lo ha hecho también el Inter.



Todos ellos figuraban entre los doce socios fundadores, al igual que el Atlético, que hizo lo propio también este miércoles. "Para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados", expresó este miércoles la entidad madrileña, cuya decisión de entrar en la Superliga europea había provocado el rechazo de una parte importante de su afición desde el pasado lunes.



A su vez, el Atlético expresó que "la plantilla del primer equipo y su entrenador (Diego Simeone) han mostrado su satisfacción por la decisión del club, al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio", según afirmó la entidad 48 horas después de anunciar su adhesión al proyecto.

El Inter también anunció el adiós

El Inter de Milán confirmó este miércoles que su club "ya no forma parte del proyecto de la Superliga", de la que era uno de los socios fundadores. "FC Internazionale Milán confirma que el Club ya no forma parte del proyecto Superliga", se lee en el comunicado del club milanés.



"Siempre estamos comprometidos para dar a los aficionados la mejor experiencia futbolística; la innovación y la inclusión forman parte de nuestro ADN desde que nacimos. Nuestro compromiso con las partes interesadas en mejorar el fútbol nunca cambiará", agrega la nota.



El Inter era uno de los socios fundadores de la Superliga europea, una nueva competición anunciada a última hora del pasado domingo junto a otros once clubes, como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid, el Milan o el Juventus.



EFE