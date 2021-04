¡Guerra! Superliga y UEFA se gruñen y hasta Colombia sufriría golpe

El aleteo de una mariposa en Europa pueda provocar un huracán en distintos lugares del mundo... Y es que el aleteo es, nada menos, que de varios de los dueños del fútbol mundial. Por eso el huracán se sentirá en distintas latitudes y sí, también en Colombia.

Se trata de una guerra abierta, declarada, cruda y dura en la que están en juego la autoridad de la mismísima FIFA en el balompié mundial y el poder económico, contante y sonante, que hasta ahora parecía ser su respaldo pero repentinamente se volvió una amenaza.



En este nuevo ring, los oponentes ya ocupan sus esquinas: por un lado al UEFA, la propia FIFA y varias de las ligas más poderosas del mundo. E la otra, los dueños de los clubes más poderosos del mundo, es decir los dueños del negocio, los que ponen el espectáculo, los patrones.



En el primer turno, la UEFA quiso dar el primer golpe, que respondió de inmediato su oponente: el Real Madrid y su presidente Florentino Pérez, cabeza visible de la disidencia, anunciaron que tienen en mente una Superliga, un torneo europeo gobernado por los dueños de los equipos y no la autoridad europea, que tiene el apoyo de dos de los clubes más importante del Viejo Continente: AC Milan, el Arsenal FC, el Atlético de Madrid, el Chelsea FC, el FC Barcelona, el FC Internazionale Milano, la Juventus FC, el Liverpool FC, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid CF y el Tottenham Hotspur. Se hacen llamar Clubes Fundadores e invitan a otros tres clubes para que puedan unirse antes de la temporada inaugural, que empezará "lo antes posible".



El presidente de la Superliga es Florentino Pérez y los vicepresidente Andrea Agnelli (Juventus) y Joel Glazer (Manchester United). Pesos pesados auténticos. Pero vale la pena revisar a fondo lo que pretenden y luego saber a qué se exponen con este movimiento independentista, que desde ya anticipa las más duras consecuencias.



¿Qué pretende ser la Superliga?



-Una competencia con 20 clubes, los 15 Clubes Fundadores y otros cinco que se clasificarán anualmente sobre la base del rendimiento de la temporada anterior. Todos los partidos se jugarán entre semana, todos los clubes seguirán compitiendo en sus respectivas ligas nacionales, preservando así el calendario tradicional.



Las fechas y el formato



-La temporada comenzará en agosto con la participación de los clubes en dos grupos de diez, que jugarán partidos de ida y vuelta; los tres primeros de cada grupo se clasificarán automáticamente para los cuartos de final. Los equipos que terminen en cuarta y quinta posición jugarán un playoff adicional a doble partido. Posteriormente se jugarán playoffs de doble partido a partir de cuartos para llegar a la final, que se disputará a partido único, a finales de mayo, en una sede neutral. Prometen tener versión femenina.



¿Cuánto pretenden ganar?



Los pagos de solidaridad serán mayores que los actualmente generados por el sistema europeo de competición y se prevé que superen los 10.000 millones de euros a lo largo del periodo de compromiso de los Clubes. Por otra parte, la nueva competición se construirá con criterios financieros de sostenibilidad, ya que todos los Clubes Fundadores se comprometen a adoptar un marco de gasto. A cambio de su compromiso, los Clubes Fundadores recibirán, en conjunto, un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros dedicado únicamente a acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia del COVID, explicó el Real Madrid en un comunicado.



"Al reunir a los mejores clubes y jugadores del mundo para que jueguen entre sí durante toda la temporada, la Superliga abrirá un nuevo capítulo para el fútbol europeo, asegurando una competición e instalaciones de primer nivel, y un mayor apoyo financiero para la pirámide del fútbol en general". explicó el Madrid, que lleva años diciendo que los clubes más poderosos y con más hinchas deberían tener más beneficios.

La furia de la UEFA y el golpe a Colombia



"Los clubes implicados tendrán prohibido jugar en cualquier otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales", dijo en un comunicado la UEFA, al tiempo que desestimó la idea de un torneo por fuera de su mandato.



"Hacemos un llamado a todos los amantes del fútbol, seguidores y políticos, a que se unan a nosotros en la lucha contra este proyecto si se anunciara. Este persistente interés propio de unos pocos ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Ya es suficiente", añadió la entidad.



Leyeron bien: los independentistas se exponen a quedar fuera de los torneos más importantes de Europa y sus jugadores, que a la larga no tienen ni voz ni voto, acabarían pagando las consecuencias, pues no podrían jugar para sus países. El efecto mariposa se sentiría en Colombia, que se expone a perder a Juan Guillermo Cuadrado y Dávinson Sánchez para el futuro. No son detalles menores... ¿Se imagina un Mundial sin Messi, Cristiano Ronaldo, la constelación de estrellas jóvenes de Inglaterra repartidas en distintos clubes de la Premier, Luis Suárez, Cavani y decenas de nombres ilustres más? De hecho, ¿se lo imaginan la UEFA y la FIFA y se expondrán a ese golpe de mercadeo?



A las ligas locales no les hace ninguna gracia que los ricos sean más ricos y amplíen la brecha con los más chicos porque eso restaría mucho interés a los torneos. Por eso están de la lado de la UEFA.



En el fondo, como siempre, todo es cuestión de plata y poder: por un lado están los más poderosos, los que creen que no reciben suficiente por generar el grueso del rating mundial, y por el otro están los votos de los más chicos, esos que suman UEFA, FIFA y ligas locales para perpetuarse en el poder. El pulso amenaza a todos por igual y desde Inglaterra ya se oyen voces que piden exclusión inmediata de los 'Fundadores'. La pelea apenas empieza...