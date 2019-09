Zidane quiere mantener la seguridad defensiva contra el Brujas

Zinedine Zidane habló en rueda de prensa luego de dirigir el entrenamiento previo al partido contra el Brujas, este martes a las 11:55 a.m. El entrenador analizó la visita del conjunto belga: “El encuentro de mañana es el más importante. Tenemos que darlo todo para ganar al Brujas. El objetivo más próximo es ganar porque estamos cuartos en la tabla, es la realidad. Me interesa este encuentro porque es una oportunidad de sumar”.



El técnico francés resaltó la importancia del trabajo defensivo que vienen haciendo, pero sin dejar de jugar bien: "Con la calidad que tenemos debemos mostrar que somos buenos”.



El técnico se refirió a la importancia del apoyo de los hinchas en el Santiago Bernabéu: “Nuestra afición siempre es importante. Sabemos lo que queremos hacer y cuando miramos la tabla sabemos que no empezamos bien la Champions. Mañana es una oportunidad para devolver a la afición lo que se merece y también para nosotros porque necesitamos sumar sí o sí”.



Aquí están las frases más importantes de Zidane, sobre temas y nombres propios que fueron puestos sobre la mesa en la conferencia de prensa.

La goleada frente al PSG



“La derrota fue dura, es una realidad. Desde entonces hemos jugado muy bien en defensa. Siempre podemos mejorar pero hemos hecho las cosas bien. Cada partido es diferente y tiene su historia. Tenemos uno cada tres días y hay que mostrar nuestra solidez y fuerza sin balón y crear ocasiones al adversario cuando tenemos el balón. Estamos contentos con lo que estamos haciendo. Mañana el partido es muy importante para nosotros”.

Defensa y ataque

“Hoy en día el fútbol consiste en una transición entre defender sin balón y hacer daño al rival cuando lo tienes. Una cosa no impide la otra. Primero hay que estar fuertes defensivamente, como últimamente. Eso no impide jugar bien, con la calidad que tenemos debemos mostrar que somos buenos”.

Sergio Ramos

“No es que no tenga recambio porque puede jugar otro, pero Sergio es Sergio. Es nuestro líder, nuestro capitán. Nunca le veo fuera de aquí. Es verdad que de vez en cuando necesita descanso pero ahora no”.

El buen momento de Benzema



“La Champions es una competición muy especial para él y para todos. Cuando vemos la sala de trofeos sabemos que somos el equipo con más Copas de Europa. La calidad de Karim la conocemos. Lo que más me gusta de él es que es un jugador diferente. Veo a un jugador responsable, más maduro y eso marca la diferencia”.

Brahim, no es tenido en cuenta



“Es muy complicado porque cuando uno no está convocado es jodido. Entrena todas las semanas y quiere estar con el equipo. Tiene que estar preparado, como todos, porque el momento de hoy no es el de mañana. Ha tenido lesiones pero ya está bien. Tengo 25 jugadores y lo que más me molesta es dejar a futbolistas fuera de la convocatoria. Tengo que decir a Brahim y al resto que insistan en entrenar porque el momento lo van a tener. La temporada es larga y voy a contar con todos”.

Adaptarse a la ausencia de Cristiano



“No voy a contar su historia aquí. Sabemos la importancia de este jugador y hay que adaptarse. Queremos seguir haciendo lo mismo e intentar seguir. Es el ADN de este club, por lo menos sudar la camiseta. No se puede ganar siempre pero lo importante es darlo todo siempre en cada partido. Eso vamos a hacer esta temporada”.