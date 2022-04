Punto para UEFA: fallo judicial abre paso a castigos por la Superliga

Real Madrid, Juventus y FC Barcelona han sufrido este jueves un duro revés judicial, que abre la puerta a castigos ejemplares de parte de la UEFA por la sublevación de la Superliga de Europa, que buscaba restarle vigor a la Champions League y proponía un torneo solo con las potencias, inconformes por la repartición de premios del torneo.

La jueza Sofía Gil, titular del juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, levantó las medidas cautelares que, en abril de 2021, le impidieron a la UEFA castigar esta actitud, lo que abre paso a decisiones que pueden ser muy complejas.



"Se insiste en que se frustraría la financiación, pero lo cierto es que los socios y las sociedades demandantes son personas jurídicas independientes y en todo caso, en el momento del desarrollo del proyecto, los intervinientes - incluidos las entidades financieras- eran perfectos conocedores de las posibles consecuencias, lo que no evitó la adopción de compromisos de financiación, que no cabe suponer ni presumir que se vean frustrados por las eventuales sanciones", reza el texto de la decisión.



La jueza les da la razón a la UEFA y la FIFA al considerar que defienden "la igualdad de oportunidades de los clubes que intervienen en el mercado deportivo", pues la capacidad económica de los clubes es "muy desigual" y ello influye en las posibilidades reales de desarrollo de una competición", sea financiada por los clubes o por terceros, como es el caso. Esto en relación con la intención, liderada por el Real Madrid, de limitar la Superliga a los equipos más poderosos de cada Liga.



Vale mencionar que las medidas cautelares tumbadas este jueves impedían a la UEFA y la FIFA castigar la sublevación de los equipos participantes en la Superliga, y que cuando se presentó la iniciativa, que incluía además a Arsenal, Milán, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur, la UEFA y la FIFA pretendían castigarlos con la reducción del 5 por ciento de los ingresos y la contribución al Fondo de Solidaridad con 15 millones de euros, más la penalización de 100 millones de euros en caso de incumplimiento si participaban en la SuperLiga. Se retiraron todos menos el Madrid, FC Barcelona y Juventus.



Los líderes de esta polémica idea anunciaron que recurrirán la decisión mientras la UEFA, a través de un portavoz, dijo: "La UEFA ha recibido hoy la orden del tribunal de Madrid, levantando las medidas cautelares en su totalidad. La UEFA da la bienvenida a esta decisión y está considerando sus implicaciones. La UEFA no hará más comentarios por el momento".



La audiencia previa al juicio se celebrará el próximo 14 de junio, según señaló la jueza el pasado 12 de abril en una diligencia.