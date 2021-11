PSG sin lucidez, no convenció y cedió puntos: empate contra Leipzig

Lepizig empezó a golpear rápido, no pasó ni un minuto para que André Silva rematara, pero estaba en fuera de lugar, dejando pistas de lo que empezaría a ser el compromiso. Los alemanes apretaron desde el vamos a los franceses con su bloque alto y rondando el medio campo. Los de Pochettino lucían sin alternativas para la zona de contención, Pereira, Wijnaldum y Gueye lucieron superados.



La ley del ex se cumpliría con Nkunku, quien marcaría el primer tando del compromiso, con un bloque alto en presión ganado la pelota en la banda de Hakimi, el ex PSG llegó para cabecear entre los centrales y adelantar a los alemanes.



Esa intensidad de arranque del Leipzig fue bajando de a poco, cosa que supo aprovechar el PSG a través de sus individualidades. Neymar habilitó al Mbappé, que conectó con Wijnaldum para que el neerlandés anotara el empate.



Pero no sería el único para el exvolante del Liverpool. Pues en un tiro de esquina llegó a cabecear, habilitando a Wijnaldum, quien marcó. El juez de línea marcó fuera de lugar, pero el VAR llamó al central para convalidar la acción, ya que se encontraba habilitad.



La segunda parte no cambió mucho, con la intensidad del PSG, pero sin contundencia para concretar las opciones creadas. Además, mejoraron considerablemente en la zona de la mitad de la cancha, factor que los ha condenado en recuperación y contención a lo largo de la temporada en Ligue 1 y Champions League.



Pero los problemas no se irían del todo, sobre el final del juego el central pitó otro penalti para el Leipzig, cobrado por Szobszlai, para decretar el empate. Los parisinos quedan segundos con ocho unidades, tras el triunfo del PSG, mientras que los alemanes sumaron la primera unidad, soñando aún con su lugar en la Europa League.