La Champions también se reorganiza: un partido cambia de horario

El jueves 8 de septiembre falleció la Reina Isabel II mientras se disputaba la primera jornada de la Uefa Europa League. Manchester United se enfrentaba a la Real Sociedad en el Old Trafford. Los minutos de silencio rodearon los estadios en el viejo continente en esa fecha tan importante, y el duelo se hizo presente en el balompié británico se vio pospuesto en el fin de semana.

La Premier League, Championship, todas las categorías en el fútbol inglés no vieron actividad el sábado y domingo, al igual que en Irlanda del Norte, y en Escocia en donde por la Reina Isabel II, ofrecieron jornadas de duelo en donde aplazaron la fecha. La Champions League también tendrá cambios en la segunda fecha entre semana.



Liverpool jugará en condición de local contra el Ajax de Ámsterdam el martes 13 de septiembre, y afortunadamente, no parece que habrá un cambio en el horario de ese compromiso que está pactado para las 2 de la tarde, hora colombiana. De ese Grupo A, sí se informó un cambio por parte de la UEFA y se trata del Rangers de Glasgow que enfrenta al Napoli.



Así como el Liverpool vs Ajax, el Rangers vs Napoli también estaba pactado para disputarse el martes 13 de septiembre a esa misma hora. Sin embargo, la UEFA anunció que el partido fue reprogramado para el día siguiente. Escoceses e italianos entonces tendrán que verse las caras el miércoles 14 a las 2 de la tarde horario colombiano.



La UEFA mencionó que la reprogramación se debe a los escasos recursos policiales y a la organización relacionada con el duelo nacional de la Reina Isabel II. Asimismo, por el funeral que se llevará a cabo el lunes 19 de septiembre, los partidos de la Premier League en Londres también están en riesgo de aplazarse.