¿Quiénes se perfilan a ganar la Champions? Hay tres claros favoritos

Apasionante fase de cuartos de final se viene en la Champions League de esta temporada. Los ocho equipos clasificados son todos de primer nivel y se esperan choques bastante cerrados.



Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid y PSG serán los equipos que jugarán esta fase, pero por actualidad y el talento de sus planteles destacan tres equipos que se perfilan a ser los favoritos a ganar la Champions.

Manchester City



El equipo de Pep Guardiola, vigente campeón de la Champions, no ha perdido en esta temporada en el torneo y actualmente pelea en tres frentes como lo son la Premier, la Champions y la FA Cup, dada su amplia plantilla de gran calidad.



Ahora, el equipo inglés ahora deberá mostrar su jerarquía ya que se verá las caras con rivales que se antojan muy complicados entre ellos Arsenal, club con el que lucha por la punta de la Premier League al igual que Liverpool.



Real Madrid



Aunque tuvo una incómoda llave ante RB Leipzig en octavos de final, el cuadro de Carlo Ancelotti es junto al City el otro equipo que no ha perdido en la presente Champions.



El cuadro blanco lidera con comodidad la Liga de España y fue eliminado de Copa del Rey por lo que centrará sus esfuerzos en las únicas dos competencias en las que sigue vivo.



El cuadro blanco se antoja como uno de los rivales más complicados para el resto dado su historial en sus llaves de los últimos años de Champions en donde ha tenido remontadas inolvidables. No obstante, en cuartos tendrá al frente duros equipos con los que lidiar.



Bayern Múnich



Los alemanes vieron su primera derrota en esta Champions en la ida de su llave contra la Lazio en octavos de final en una serie que terminaron remontando los alemanes de forma contundente.



Por su parte, en fase de grupos, el Bayern no perdió ninguno de sus encuentros y tendrá a un Harry Kane en excelente estado de forma ya que en Bundesliga no para de hacer goles y en Champions está a un paso de ser el goleador del torneo.