¡Una vez más! James afuera tras el pésimo partido de Real Madrid

Real Madrid es derrotado parcialmente por el PSG con dos goles de Ángel Di Maria, ex jugador del conjunto blanco. El técnico Zinedine Zidane no ha encontrado las soluciones para mejorar el juego y en doble sustitución sacó del campo al colombiano James Rodríguez que no tuvo el mejor de sus partidos.

El jugador colombiano tuvo la oportunidad de ser titular, sin embargo, se vio arrastrado por el mal juego del colectivo madridista. El entrenador francés decidió sacar a Eden Hazard y James Rodríguez al minuto 70 de partido, dando paso a Luca Vázquez y el delantero croata, Luca Jovic.