Semifinales de Champions, Europa League y partidazos en FPC: agéndese

Esta semana se disputarán las semifinales de ida en Champions y Europa League, con la presencia del colombiano Juan Guillermo Cuadrado en el duelo Juventus-Sevilla que será el jueves.



Además de los partidazos de Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City y el AC Milan-Inter, también se disputarán atractivos duelos en el Brasileirao, Liga Betplay y Liga de México, que tendrá en acción a varios colombianos disputando los cuartos de final.

FUTBOLRED lo programa con los mejores compromisos de la semana. Conozca día y horario en el que jugarán, y si desea saber en qué canal podrá verlos, no olvide pasarse por nuestra parrilla de partidos: VEA agenda completa acá

Martes, 9 de mayo



2:00 pm | Real Madrid vs Manchester City

Semifinal ida – Champions League



6:05 pm | Atlético Unión (Yeison Gordillo/Bryan Castrillón) vs Almagro

Tercera ronda – Copa de Argentina



Miércoles, 10 de mayo



2:00 pm | AC Milan vs Inter de Milán

Semifinal ida – Champions League



5:00 pm | Santos (Daniel Ruiz/Stiven Mendoza) vs Bahía

Brasileirao



6:00 pm | Unión Magdalena vs Boyacá Chicó

Fecha 5 – Liga Betplay



7:30 pm | Cruzeiro vs Fluminense (Jhon Arias)

Brasileirao



8:00 pm | Santos (Harold Preciado/Emerson Rodríguez) vs Monterrey (Stefan Medina/Duvan Vergara)

Cuartos de final - Liga MX



8:10 pm | Millonarios vs Alianza Petrolera

Fecha 3 – Liga Betplay



10:10 pm | San Luis vs América (Roger Martínez)

Cuartos de final - Liga MX



Jueves, 11 de mayo

​

2:00 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Sevilla

Semifinal ida – Europa League



2:00 pm | Roma vs Bayer Leverkusen

Semifinal ida – Europa League



2:00 pm | West Ham vs AZ

Semifinal ida – Conference League



2:00 pm | Fiorentina vs Basel

Semifinal ida – Conference League



5:00 pm | Botafogo vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Brasileirao



6:00 pm | Ind. Medellín vs Once Caldas

Fecha 15 – Liga Betplay



6:00 pm | Lanús (Raúl Loaiza/Felipe Aguilar) vs Sol de Mayo

Tercera ronda – Copa de Argentina



8:00 pm | Santa Fe vs Atlético Nacional

Fecha 13 – Liga Betplay



8:00 pm | Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones) vs Guadalajara

Cuartos de final - Liga MX



10:10 pm | Tigres (Luis Quiñones) vs Toluca (Andrés Mosquera)

Cuartos de final - Liga MX