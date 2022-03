La UEFA vuelve a ir contra los equipos de la Superliga

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, aseguró que los clubes de la Superliga "viven en un mundo paralelo" y que si juegan esa competición no podrán disputar los torneos continentales.



Ceferin estuvo presente en una cumbre del deporte organizada por el Financial Times en Londres, en la que criticó, junto a Javier Tebas, presidente de LaLiga, el proyecto de la Superliga.

"Estoy harto y cansado de hablar de este proyecto que no tiene nada que ver con el fútbol. Primero comenzaron con esta idea sin sentido en medio de la pandemia y ahora no paro de leer artículos de que están planeando otra cosa en medio de la guerra", dijo Ceferin.



"Viven en un mundo paralelo. Pueden jugar su propia competición, pero, si lo hacen, no podrán jugar la nuestra, añadió el mandatario. Andrea Agnelli, presidente del Juventus, responderá a las críticas de Tebas y Ceferin esta tarde, en una charla dentro del mismo marco.



EFE